Begoña Gómez, ¿cerca de la condena? las nuevas pruebas que certifican la malversación

El informe de la Intervención General del Estado, dependiente de Hacienda, ha destacado infinidad de violaciones legales en los contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés, el amigo de Begoña Gómez que recibió dos cartas de recomendación firmadas por la mujer del presidente Sánchez para conseguir contratos públicos.

La fórmula era irregular, premiaba a Barrabés, se valoraron las cartas de recomendación cuando en el pliego del concurso no las pedía, se infló la valoración subjetiva… Todo un listado de violaciones legales difíciles de explicar. Pero hay un punto que salta de la irregularidad a la pura vanidad. Y es que, como denuncia la Intervención, se valoró la calidad del profesorado… y Barrabés era profesor. Para colmo, en las bases del pliego nunca se dijo que se valoraría lo buen o mal profesor que era el amigo de Begoña Gómez.