Se dispara la sospecha de una orden para premiar a Barrabés: todas las ofertas se compararon con la del socio de Begoña

Los técnicos de una de las acusaciones populares –Manos Limpias– contra Begoña Gómez hace tiempo que elaboraron un informe afirmando que todos los competidores de Juan Carlos Barrabés se encontraron con un hecho inédito: sus ofertas fueron desechadas con comentarios negativos tras compararlas expresamente con la oferta de la empresa de Barrabés.

Eso no solo es absolutamente irregular —se les valora con respecto a los criterios exigidos—, sino que es imposible: la oferta de Barrabés se analizó al final del proceso de valoración, con lo que era imposible que se conociera —y comparara con el resto— antes de verla. Ahora el informe de la Intervención del Estado, dependiente de Hacienda, viene a confirmar al menos parte de esas conclusiones. Y eso abre la puerta a la sospecha de que hubo una orden de dar los contratos al mismo que había recibido las cartas de recomendación para concursos públicos de manos de la mujer del presidente del Gobierno.

El informe de la Intervención señala que "en los informes técnicos se ha utilizado como referencia para valorar prácticamente todas las ofertas las correspondientes a las UTE INNOVA NEXT S.L.U. y THE VALLEY DIGITAL BUSINESS SCHOOL S.L., no efectuándose referencias a los Pliegos, que deben ser los documentos de referencia para efectuar la valoración". Innova Next era la empresa de Barrabés. "Conviene advertir que tanto en los informes de valoración como en otros documentos esta UTE no aparece por su nombre, sino por el de "BARRABES Y THE VALLEY", añade el informe. Es decir, que no solo se usó como baremo a la empresa de Barrabés, sino que se referían a ella con el nombre del amigo de Begoña Gómez y con la marca empresarial que se presentó a los concursos.

Licitaciones de las UTE

"Aunque en algunas valoraciones también se citan otras ofertas que en algunos aspectos concretos se consideran por el técnico firmante de los informes técnicos de buena calidad, en la mayor parte de las valoraciones de cada uno de los elementos a valorar en cada oferta se resaltan las insuficiencias de cada una de las ofertas en comparación con la que se consideran de mejor calidad, las presentadas en cada licitación por las UTE INNOVA NEXT, S.L.U. y THE VALLEY DIGITAL BUSINESS SCHOOL, S.L. que obtuvieron la mejor puntuación técnica y que finalmente resultaron adjudicatarias", explica la Intervención.

Y estas referencias, "que se repiten en numerosas ocasiones en cada uno de los informes enfatizan la alta calidad de la oferta de la UTE INNOVA NEXT, S.L.U. y THE VALLEY DIGITAL BUSINESS SCHOOL, S.L. en la característica concreta que es objeto de valoración, existiendo además referencias explícitas a dicha oferta en el texto de la valoración del resto de ofertas que el técnico considera de peor calidad que la presentada por la mencionada UTE, lo cual no es algo usual en este tipo de informes técnicos, y en todo caso no es razonable", señala el interventor.

"Enfatizar de manera muy reiterada las excelencias de una oferta en las valoraciones de otras ofertas, que según el valorador no tienen esta característica, no es razonable", reitera.

El informe de Manos Limpias

El informe de Manos Limpias señaló ya en julio de 2014 lo siguiente con respecto a uno de los concursos públicos: "Empezaremos por señalar que se presentaron 18 ofertas, en el orden n.º 18 en la presentación, lo que teóricamente significa que debería ser evaluada en último lugar. Recordemos también que de las 18 empresas, serán eliminadas hasta 10", detalla el sindicato acusador. Y surge el hecho inexplicable, según Manos Limpias: "Según va evaluando el técnico a las diferentes ofertas, empezando por la primera, Academia Técnica Universitaria SL, observamos que las va comparando con la de la UTE de Barrabés, cuando entendemos que tal UTE aún no debería haber sido evaluada, por lo que difícilmente podría compararla con el resto de ofertas".

Segundo hecho inexplicable: "Cabe añadir también que esa comparación no siempre está al final de la valoración de la oferta que se trate, ya que algunas veces lo está en medio de la valoración, dándonos a entender que el técnico conoce de memoria la oferta de la UTE de Barrabés —quizás por formar parte de su redacción—, por lo que se atreve a compararla con el resto de ellas".