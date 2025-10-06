Sánchez y sus ministros en el funeral de Fernández Vara

El expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recibido este lunes un emotivo y multitudinario adiós en su localidad natal, Olivenza (Badajoz). El funeral, marcado por los aplausos y la emoción de los asistentes, ha reunido a buena parte de la cúpula política nacional, que quiso rendir homenaje al histórico dirigente socialista fallecido el pasado domingo.

Entre las autoridades presentes se encontraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los ministros de Presidencia, Félix Bolaños; Economía, Carlos Cuerpo; Vivienda, Isabel Rodríguez, y Agricultura, Luis Planas.

La presencia de los principales representantes del Ejecutivo subrayó la relevancia política y humana de Fernández Vara, recordado por su papel al frente de Extremadura y por su trayectoria dentro del Partido Socialista. El ambiente, cargado de respeto y emoción, reflejó el profundo cariño que el exmandatario dejó entre compañeros, amigos y ciudadanos.