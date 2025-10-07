Belarra desafía al Gobierno y tilda de "engaño" el embargo de armas a Israel

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, vuelve a desafiar al Ejecutivo de Pedro Sánchez al calificar de "fake" y "engaño" el decreto de embargo de armas a Israel. Pese a las presiones dentro del bloque de la izquierda, Belarra ha reiterado su rechazo a la medida impulsada por el Gobierno y ha dejado en el aire si su grupo permitirá o no su convalidación en el Congreso.

El pulso de Podemos llega en un momento delicado para el Ejecutivo, que busca mantener la unidad de sus socios ante una votación clave. Mientras tanto, Belarra mantiene su discurso más radical, cuestionando abiertamente la política exterior de Sánchez y evidenciando, una vez más, las profundas grietas dentro del bloque de la izquierda.