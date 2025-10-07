La encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, ha acudido este lunes al programa La Noche de Cuesta para analizar la situación entre España e Israel en el día en que se han cumplido dos años de la masacre del 7 de octubre de 2023, perpetrada por el grupo terrorista Hamás en el sur de Israel.

Aquel día, más de 1.200 personas fueron asesinadas con una crueldad que ha horrorizado a la comunidad internacional: centenares de terroristas irrumpieron por aire, mar y túneles en territorio israelí, violando, desmembrando y quemando a sus víctimas, muchas de ellas menores. Más de 200 personas fueron secuestradas y trasladadas a Gaza, donde muchas han muerto bajo tortura. La representante israelí ha lamentado que en España, hoy, "ni siquiera se haya guardado un minuto de silencio" por esas víctimas.

La diplomática ha denunciado que "más de 6.000 terroristas han entrado a Israel por el aire, por la tierra, por el subterráneo, por el mar, con una misión: matar y eliminar a Israel". Ha añadido que "las víctimas no eran solamente israelíes o judíos, la intención era matar a quien vean".

Críticas al Gobierno español

Dana Erlich ha sido tajante al valorar el respaldo del Ejecutivo de Sánchez a la flotilla que trató de vulnerar el bloqueo marítimo legal impuesto sobre Gaza.

En este sentido, ha cuestionado la posición oficial española: "Si España de verdad quiere ser un actor productivo y positivo, esta es la forma de hacerlo: denunciar cada vez que Hamás hace algo que está rompiendo los acuerdos".

Ha añadido que "las mismas denuncias que hacen contra Israel espero que se repitan el mismo número contra Hamás, porque eso es lo que necesitamos".

🔴 Dana Erlich, en directo en la #NochedeCuesta "Vemos apoyo, y me sorprende. Los impuestos de un país democrático como España se gastan en que ciudadanos vayan a una zona de guerra. Si de verdad la ayuda es humanitaria, hay cuatro maneras de pasarlo". pic.twitter.com/m0dZ4ZZ6Th — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 7, 2025

Erlich ha asegurado que "la intención no es humanitaria", en referencia a los organizadores de la flotilla. "Sabemos que gente de diferentes países de Europa durante años está promoviendo ese tipo de iniciativas que son nada más que provocación, nada más que un intento de ganar más likes en las redes sociales, hacer más vídeos y decir más mentiras, repetir más mentiras", ha denunciado.

"Cada vez que Hamás rompe un acuerdo, debe ser castigado"

Sobre las actuales negociaciones de paz, ha asegurado que Israel mantiene la esperanza, pero ha advertido: "En Hamás no confiamos. Confiamos en el compromiso de los Estados Unidos, de los países de la región y necesitamos el compromiso de la comunidad internacional".

"No tengo ninguna duda que van a intentar hacer todo lo posible para no avanzar y por eso necesitamos la ayuda de la comunidad internacional", ha afirmado.