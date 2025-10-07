Editorial de Cuesta: los 20 escándalos que acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez

Carlos Cuesta ha comenzado el programa La Noche de Cuesta repasando todos los hechos que evidencian la corrupción, los enchufes y el uso partidista de las instituciones por parte del Partido Socialista.

Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez se presenta como un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas, Cuesta ha sido tajante: "El temor a la ley, algo que en el Partido Socialista ni existe ni se le espera".

"Sobre ese dinero que aparece en la sede, en cajones de la secretaria, en cajones con anotaciones de 'Apunta: 1800, jefe B'. ¿Qué significa jefe B? Quizás para el jefe, que así llamaban a Ábalos, y quizás que había que anotarlo en la contabilidad B. Huele a financiación ilegal". pic.twitter.com/9My1V8wfo8 — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 7, 2025

Durante su editorial, ha repasado el nuevo informe de la UCO y la evolución de la presunta trama desde sus orígenes, exponiendo punto por punto los elementos clave: