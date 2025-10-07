Editorial de Cuesta: los 20 escándalos que acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez

Carlos Cuesta ha comenzado el programa La Noche de Cuesta repasando todos los hechos que evidencian la corrupción, los enchufes y el uso partidista de las instituciones por parte del Partido Socialista.
Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez se presenta como un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas, Cuesta ha sido tajante: "El temor a la ley, algo que en el Partido Socialista ni existe ni se le espera".
"Sobre ese dinero que aparece en la sede, en cajones de la secretaria, en cajones con anotaciones de 'Apunta: 1800, jefe B'. ¿Qué significa jefe B? Quizás para el jefe, que así llamaban a Ábalos, y quizás que había que anotarlo en la contabilidad B. Huele a financiación ilegal".
Durante su editorial, ha repasado el nuevo informe de la UCO y la evolución de la presunta trama desde sus orígenes, exponiendo punto por punto los elementos clave:
- Entregas de dinero en efectivo con un lenguaje en clave: chistorras, lechugas, soles y folios.
- Pagos que vulneraban la ley antiblanqueo y no activaban ningún control institucional.
- Conversaciones captadas a secretarias repartiendo el dinero en fajos y sobres, pidiendo a los cargos que cobraran pronto porque "no les gustaba tener tanto dinero en los cajones".
- Pagos incrementados en fechas electorales: "2.000 chistorras" equivalen a un millón de euros.
- Pagos sin cotejo en la contabilidad oficial del partido.
- Pagos de al menos 95.000 euros para José Luis Ábalos, coincidiendo con los años de mayor actividad en los negocios turbios.
- 21 sobres entregados a Santos Cerdán.
- Dos bolsas con 45.000 euros cada una entrando en la sede de Ferraz.
- Pagos desde Venezuela por valor de 250 millones de dólares, dirigidos a la Internacional Socialista y canalizados a través de España.
- Pagos en forma de petróleo para que Pedro Sánchez fuera presidente de la Internacional Socialista.
- Fajos de dinero utilizados para cubrir gastos de Ábalos en el Parador de Teruel.
- Comisiones de 5 millones de euros en obras públicas presuntamente amañadas, cuyo destino se desconoce.
- Rutas de dinero hacia República Dominicana, operadas por los García Izaguirre.
- Conversaciones entre empresarios que aluden a pagos realizados "a espaldas del partido" y mencionan distintas "ganaderías".
- Broncas internas: Cerdán recriminando a Ábalos por llevarse dinero de otras empresas sin contribuir.
- Una gerente responsable de cobrar el "impuesto" interno: Ana María Fuentes.
- Un segundo gerente colocado tras la salida de Ábalos, que termina en ENUSA con un salario de 245.000 euros: Mariano Moreno.
- Prostitutas colocadas en cargos públicos, con conocimiento generalizado y sin que nadie se opusiera.
- Una auditora interna que no detectó ninguna irregularidad: ni los enchufes, ni los contratos, ni los pagos, ni el dinero en sobres, y que ya no descarta la existencia de una caja B.
- Un presidente, Pedro Sánchez, que protegió a Santos Cerdán hasta el final, incluso cuando la presión era máxima.