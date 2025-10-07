El abogado Luis María Pardo: "La corrupción en el PSOE se ha institucionalizado"

El abogado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha evidenciado este lunes la existencia de una corrupción institucionalizada en el Partido Socialista, en relación al llamado caso Koldo. Lo ha hecho en el programa La Noche de Cuesta, donde ha analizado las declaraciones telefónicas realizadas por Koldo García en directo durante el programa de Ana Rosa Quintana.

En esa llamada, el exasesor del exministro Ábalos ha afirmado que el informe de la UCO estaba "plagado de opiniones" y que no contenía pruebas sólidas. Pardo ha desmontado punto por punto esas justificaciones.

"La Guardia Civil no opina, investiga"

Luis María Pardo ha sido tajante: "La Guardia Civil no opina, investiga. Intenta acreditar vestigios, pruebas, indicios racionales de criminalidad. Y es el fiscal y el juez quien determinan su validez. No Koldo García en una llamada", ha afirmado.

Además, ha subrayado que el uso de dinero en efectivo ha sido clave para dificultar el rastro de las operaciones: "El dinero en efectivo no deja rastro. No es una tarjeta, ni una transferencia bancaria, ni un cheque. Y eso lo han sabido Koldo, Ábalos y toda la camarilla", ha sentenciado.

Sobre la imagen del sobre con membrete del PSOE y dinero en efectivo, Koldo ha asegurado que procedía de una cuenta del partido y que todo estaba "justificado hasta los céntimos". Sin embargo, el abogado ha desmontado esa defensa: "No puede negar que lo ha cobrado, y que ha sido en efectivo. Entonces, ¿de dónde ha salido ese dinero?", ha cuestionado.

"Sobre ese dinero que aparece en la sede, en cajones de la secretaria, en cajones con anotaciones de 'Apunta: 1800, jefe B'. ¿Qué significa jefe B? Quizás para el jefe, que así llamaban a Ábalos, y quizás que había que anotarlo en la contabilidad B. Huele a financiación ilegal". pic.twitter.com/9My1V8wfo8 — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 7, 2025

Pardo ha recordado también el caso de Carmen Pano, quien supuestamente ha acudido a la sede del PSOE con bolsas llenas de dinero: "¿Ha sido habitual que se entregaran cantidades en efectivo en la sede del Partido Socialista?", ha preguntado.