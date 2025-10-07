El Gobierno ocultó que Moreno fue gerente del PSOE cuando lo ascendió a Enusa con 245.000 euros

El ascenso meteórico de Mariano Moreno como presidente de Enusa, la empresa pública de uranio participada mayoritariamente por la Sepi, organismo dependiente del ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, llamó la atención desde el primer día. No solo por su falta de experiencia en el sector, que hacía sospechar un posible caso de enchufismo, o por el suculento sueldo de 245.000 euros anuales que pasaba a percibir, sino porque había sido el gerente del PSOE.

Su designación en la empresa de uranio se produjo en diciembre de 2021, apenas dos meses después de dejar su anterior puesto en el PSOE, cargo que ocupó durante la etapa en la que José Luis Ábalos era secretario de Organización y empezó a cargar gastos excesivos al partido, lo que levantó ya entonces las sospechas de algunos miembros de la formación, como informó The Objective.

En julio de ese año Ábalos fue destituido como número tres del PSOE. Apenas tres meses después, Moreno dejaba su cargo en el partido y era rápidamente recompensado con el puesto que sigue ocupando a día de hoy en Enusa, y cuyo nombramiento adquiere más relevancia que nunca tras el informe de la UCO que revela pagos de dinero en efectivo cuando él estaba al frente de la gerencia, tal y como ha denunciado el PP.

Lo curioso es que el comunicado de la Sepi que dio a conocer su designación en Enusa no menciona su paso por la gerencia del PSOE. Es un dato muy relevante que es ocultado de manera premeditada, ya que se informa de que "es diplomado en Gestión y Administración Pública, y especialista en Business Intelligence & Big Data".

"Tiene experiencia en consultoría, gestión estratégica y de desarrollo de negocio en distintas entidades del tercer sector. Ha desempeñado cargos gerenciales y directivos, desde donde ha diseñado y ejecutado proyectos europeos enfocados a la sostenibilidad económica y a la transformación ecológica y digital", continúa el texto, que apenas recoge que "ha desempeñado cargos gerenciales", sin concretar que lo fue del PSOE hasta hacía dos meses antes.

Sustituyó al frente de Enusa a José Vicente Berlanga, nombramiento también muy polémico en 2018 porque era filósofo de formación. La empresa de uranio ha sido colonizada desde entonces por cargos del PSOE, como ha ocurrido con otras entidades públicas como Red Eléctrica, y está alineada en su análisis sobre la supuesta falta de uranio en España con los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez.