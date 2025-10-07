En la última tertulia de La Noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta, Sandra León, Juan Pablo Polvorinos, Luca Costantini y Miguel Ángel Pérez han tratado algunos de los asuntos más polémicos de la actualidad nacional. Entre ellos, los pagos del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García con sobres con dinero en efectivo que analiza la UCO -Unidad Central Operativa- por posibles pagos irregulares, ingresos sin justificación bancaria u opaca, y financiación paralela del partido.

Además, en la tertulia han sido entrevistados el periodista de El Confidencial, Chema Olmo y Soraya Rodríguez, la ex portavoz en el Congreso del PSOE, para dar su opinión sobre estos sobres y dinero de procedencia dudosa en el partido de Pedro Sánchez.

En este sentido, Olmo ha señalado que "el PSOE ha utilizado el dinero efectivo superando los 2.500 que fija la ley contra el blanqueo y fraude fiscal y que está utilizando dinero de procedencia sospechosa". Según él ha fallado algo en el tribunal de cuentas y "si no ha fallado nada es porque el PSOE ha hecho todo lo posible para que estos organismos no detectaran el uso de sobres y billetes", ha sentenciado.

Por su parte, Rodríguez, una voz socialista muy crítica, ha destacado sobre los pagos en efectivos a el ex ministro Ábalos que "el psoe tiene que dar explicaciones más solventes, nadie paga en cash, no hay ningún militante que vaya a pagar su cuota aunque sean 40 euros, está todo automatizado". Tras muchos años militando en el PSOE, se que el cobro de las cuotas de los afiliados está domiciliado con cuenta bancaria y el pago de comidas extras que se hacían con la ejecutiva se hacía con facturas y se pagaba con una visa, tenías una justificación, aquí no", detalla la ex portavoz del PSOE en el Congreso.

Además, en el programa se ha tratado el escándalo internacional de la flotilla que ha navegado hasta Israel y Carlos Cuesta ha recordado cómo este siete de octubre hace dos años del atentado gravísimo de Hamás en territorio israelí.