Patxi López sufre ante la prensa por la caja B del PSOE

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha sido incapaz de explicar por qué el partido paga en efectivo los gastos de su cúpula, lo que sugiere la existencia de una financiación ilegal y de una caja B de la que se habrían beneficiado José Luis Ábalos y su entorno, y también Santos Cerdán.

Según López, los pagos en efectivo dentro del partido "son habituales" pero niega que la UCO hable de irregularidad. "No hay ningún descuadre, la UCO reconoce que los ingresos de Ábalos están justificados". En varias ocasiones se ha parapetado en el Tribunal de Cuentas para intentar defenderse, sin ser capaz de justificar la entrega de sobres de dinero.

"Los pagos en efectivo son una práctica habitual de todas las empresas, incluso de estas instituciones (Congreso y el Senado)", ha dicho, aunque fuentes del PSOE le corregían después y aseguraban que sólo la Cámara Alta paga en metálico, mientras que la Cámara Baja lo hace por transferencia.

Dinero de las cuentas del PSOE

Preguntado por segunda vez por los periodistas en rueda de prensa en el Congreso, López no ha podido argumentar que las entregas de dinero se hicieran en sobres, en lugar de pagar a través de transferencias bancarias, como debería ser habitual. Tampoco ha podido explicar de dónde sale ese montante tan alto de dinero, ya que superaba los 90.000 euros en total. "¿De dónde sale? pues de las cuentas bancarias del PSOE", se ha limitado a responder.

Algunos de los pagos superaban el límite legal de 2.500 euros establecido por el ministerio de Hacienda de María Jesús Montero en ese momento, y que ahora se sitúa sólo en 1.000 euros. López no ha explicado tampoco a qué se debe que el PSOE se saltara la norma que implementó su propio Gobierno.

El PSOE asegura, en cualquier caso, que todas las cuentas del partido están auditadas por una empresa externa y por el Tribunal de Cuentas, aunque este organismo lo preside Enriqueta Chicano, colocada en el puesto gracias a la mediación de Cerdán, según informó Libertad Digital.