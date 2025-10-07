Pepa Millán: "Ningún poder ha podido someter la tauromaquia porque pertenece al pueblo"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha desmontado con una contundencia implacable la doble vara de medir de la izquierda y sus socios separatistas, poniendo en evidencia la impostura moral de EH Bildu. En una encendida defensa de la tauromaquia, Millán no se ha mordido la lengua y ha retratado a los herederos de Batasuna por su selectiva indignación: "Vaya con los de Bildu que piden respeto para los animales y siguen sin condenar los asesinatos de ETA".

Millán ha denunciado la ofensiva de la izquierda como "el enésimo intento de prohibir los toros", una agenda ideológica que ha calificado sin rodeos como un "acoso que no cesa". Frente a la pretensión totalitaria de la izquierda de "decir lo que es o no cultura", la portavoz de Vox ha reivindicado con orgullo la identidad española: "La cultura es la nuestra y tenemos que defenderla". Para Millán, el ataque a la Fiesta Nacional no es casual, sino que responde a su naturaleza de "acontecimiento de fuerte raigambre hispánica y mediterránea y por eso se le ataca".

Con la firmeza que la caracteriza, ha lanzado una advertencia a quienes pretenden acabar con la tauromaquia desde los despachos: "No lo consiguieron ellos ni lo van a conseguir ustedes". Y ha añadido un desafío en toda regla: "A cada intento, más toros".

La diputada ha recordado la resiliencia histórica de la Fiesta, un fenómeno cultural y popular que ha sobrevivido a toda clase de embates políticos a lo largo de los siglos. "Ni reyes ni papas ni ningún gobierno han podido acabar con la tauromaquia", ha sentenciado, subrayando que su fuerza emana directamente del pueblo. "Ningún poder ha podido someterla porque pertenece al pueblo", ha insistido, frente a las élites que la desprecian.

Millán ha pulverizado también el falso relato de una fiesta en decadencia, asegurando que las plazas "rozan el lleno y con gente cada vez más joven". Lejos de ser una reliquia del pasado, ha defendido su valor intrínseco como motor de la creación artística española: "La Fiesta de los toros ha contribuido a formar la cumbre de las bellas artes españolas".

Frente a la "indigencia cultural" de sus detractores, ha concluido que la tauromaquia no necesita justificación alguna, y mucho menos económica. "Debe ser reivindicada aunque no generase ni un euro", ha afirmado, porque "se justifica sola porque es verdad, es arte y es cultura". Una defensa sin complejos de la libertad y la identidad española frente a la guerra cultural de la izquierda.