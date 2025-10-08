Menú
El Congreso aprueba el embargo a Israel con apoyo clave de Podemos

LD/ Agencias

El Pleno del Congreso ha respaldado este miércoles el decreto ley del embargo de armas a Israel, contando con el apoyo decisivo de Podemos.

Aunque la medida ha recibido luz verde, se tramitará ahora como proyecto de ley, lo que permitirá introducir modificaciones en su articulado, tal como han solicitado los socios del Gobierno.

La decisión marca un paso importante en la política exterior del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al tiempo que abre el debate sobre posibles cambios que podrían ajustar el contenido del decreto durante su tramitación parlamentaria.

