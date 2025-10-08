Moncloa desafía al PP por la citación de Sánchez y advierte en tono chulesco: "Luego se arrepienten"

Pedro Sánchez acumula 18 meses sin acudir al Senado, al considerar el PSOE que el PP instrumentaliza la Cámara con fines partidistas. Fuentes socialistas acusan al PP de "pervertir" el papel de la Cámara Alta y muestran un rechazo frontal a lo que califican de "maniobra manipuladora". Sin embargo, desde Moncloa afirman estar dispuestos y "contentos" de que Sánchez asista a la comisión del caso Koldo, tras el anuncio del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de control, aunque advierten que su apretada agenda internacional podría complicar la comparecencia.

En Moncloa desafían al PP y les conminan a preparar la intervención contra Sánchez, recordando que "varios ministros" ya han desfilado por los pasillos del Senado y "han salido vivos". En tono chulesco advierten de que la estrategia puede volverse en su contra, lanzando un "luego se arrepienten". Además, sostienen que Feijóo "fantasea" con esta causa y sugieren que "vive en un universo paralelo".

El Gobierno insiste en que no tiene nada que ocultar y subraya que el informe de la UCO "les es favorable". Rechazan aportar documentos, tickets o facturas para demostrar la inocencia que proclaman y, con ironía, fuentes gubernamentales preguntan: "¿Dónde está el del Ventorro?", en alusión al restaurante donde Carlos Mazón comió el día de la Dana. "No podemos normalizar, tener que demostrar que eres inocente", deslizan.

Tras el "ánimo Alberto" del presidente, miembros del Gobierno y del PSOE se han sumado al mismo tono. "Yo creo que desde el primer día esta comisión se hizo para eso. Si hay algún ciudadano, que creo que no, que la esté siguiendo, está viendo que se ha convertido en el desfile del Partido Popular con su mayoría absoluta para seguir dándole carrete a una cuestión en la que ya todo el mundo ha tenido que contar lo que ha creído", deslizó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en los pasillos del Congreso. "Que esperen una buena comparecencia", subrayó el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.