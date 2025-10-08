El PSOE sigue sin justificar los pagos en efectivo y desvía toda la culpa en Ábalos

En Ferraz se aferran a que sus cuentas "cuadran" y recuerdan que están presentadas ante el Tribunal de Cuentas y debidamente auditadas, para defender que en el PSOE "no hay financiación irregular". Además, desde la dirección del partido aseguran que los pagos en efectivo son "una práctica habitual", aunque admiten que "el sistema no es perfecto". Sin embargo, toda sombra de duda quedaría despejada si el Partido Socialista hiciera públicos los documentos que supuestamente justifican esos pagos en metálico al exsecretario de Organización, José Luis Ábalos. Tickets, facturas o recibos que, según el PSOE, justificarían esos pagos, pero que a día de hoy siguen sin ver la luz.

Lejos de aclarar el asunto que investiga la UCO, en Moncloa optan por lavarse las manos y trasladan toda la responsabilidad a José Luis Ábalos. Sostienen que quien no tiene sus cuentas en regla es el propio exministro, y restan importancia a las evidencias: "Las imágenes de los sobres vienen a corroborar que no hay nada oscuro detrás, porque nadie da dinero en negro con céntimos", aseguran fuentes gubernamentales. Mientras tanto, el Gobierno esquiva explicaciones sobre los casi 30.000 euros en efectivo que el PSOE pagó a Ábalos y también a Koldo García y que no cuentan con justificación bancaria ni constan con claridad bajo qué concepto.

Desvían toda responsabilidad afirmando que se trata de "pagos vía caja" y que poseen comprobantes de gastos, aunque siguen sin presentarlos.

El PSOE se aferra a una sola página de las casi 300 que componen el informe de la UCO para sostener su defensa, en la que se indica que "a la luz de lo anterior, se aprecia correspondencia entre la información aportada por el PSOE, que ha indicado que, mientras Ábalos pertenecía a este Grupo Parlamentario, sus retribuciones provenientes del Congreso eran ingresadas en cuentas bancarias de este Partido, procediéndose a extraer una parte de estos abonos en concepto de donación al partido, ingresando al parlamentario el importe restante", añaden. Sin embargo, no hacen ninguna referencia a los casi 95.000 euros que la UCO ha detectado en ingresos de Ábalos sin justificación alguna.