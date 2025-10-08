El portavoz de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL), Ernesto Vilariño, ha denunciado este miércoles en el programa La Noche de Cuesta de esRadio que el Ministerio del Interior ha prohibido a la Guardia Civil realizar seguimientos a los helicópteros empleados por las bandas del narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

"Es preocupante que las bandas organizadas estén empezando a utilizar ya helicópteros y que no se puedan avalizar estos helicópteros para hacer los seguimientos necesarios, para que nuestros compañeros puedan hacer su labor", ha advertido Vilariño, quien ha calificado esta decisión como "un suma y sigue más al maltrato sistemático que está sufriendo la Guardia Civil, concretamente en Cádiz, por parte del Ministerio del Interior".

Críticas al cierre del OCON-Sur

El representante de JUCIL también ha criticado con dureza la disolución del OCON-Sur, la unidad especial contra el narcotráfico, que había obtenido resultados positivos en el Campo de Gibraltar y la costa andaluza. "Se desmanteló el OCON Sur, algo que ya va renunciando mucho tiempo, y que no tenía ni pies ni cabeza. Una unidad que estaba funcionando, que había arrinconado al narcotráfico tanto en el Campo de Gibraltar como en la costa de Cádiz y en el litoral andaluz, de la noche a la mañana se desmantela", ha señalado.

Y ha añadido que la preocupación no es solo de la asociación: "Ya no solo lo decimos nosotros, es que el mismo Parlamento Europeo ha mandado una carta al Gobierno de España diciendo que eso no puede ser; que no puede tener a los guardias civiles sin material; que no puede tener el poco material y el poco personal que tenemos en Cádiz".

Escalada de violencia en el Estrecho

Vilariño ha relatado que en apenas unos días los agentes han afrontado situaciones de extrema gravedad: "En menos de dos semanas nuestros compañeros han sufrido una embestida frontal de una embarcación, se han incautado armas de guerra, ha habido un grave accidente de una de nuestras patrulleras y los tripulantes están heridos, están de baja para el servicio porque no pueden. Todo esto en menos de dos semanas. Y cada vez son más violentos, cada vez tienen menos impedimento para atacar a los guardias civiles".

Ante esta situación, el portavoz de JUCIL ha reclamado medidas urgentes y mayores medios materiales: "Necesitamos embarcaciones adaptadas para poder hacer frente al narcotráfico. Necesitamos chalecos de flotabilidad, para que nuestros compañeros, cuando son embestidos y caen al agua, no se ahoguen. Y todo esto, por sistema, se nos está negando; no se nos da. ‘No hay presupuesto, no hay presupuesto’. Bueno, no habrá presupuestos, pero no podemos tener a una policía —en este caso la Guardia Civil— como una policía del tercer mundo, y además sin reconocerlo como profesión de riesgo".

Profesión de riesgo pendiente de reconocimiento

Vilariño ha subrayado que las condiciones actuales de servicio en Cádiz equivalen a un escenario bélico: "Si lo que hacen nuestros compañeros en Cádiz no es de riesgo, que venga Dios y lo vea. Aquello se está convirtiendo para nuestros compañeros en una zona de guerra".

Finalmente, el portavoz de JUCIL ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que compruebe personalmente el estado de los agentes: "Invito al señor ministro a que vaya a los cuarteles de la Guardia Civil, que vea el material que tienen, que vea el personal que tienen y que vea las condiciones en las que los tienen".