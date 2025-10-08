La candidatura a alcalde de Barcelona de Bob Pop descoloca a los Comuns, que admiten no saber nada

Bob Pop, en los papeles Roberto Enríquez Higueras (Madrid, 1971), constituye el último grito de una política catalana acostumbrada a la irrupción de personajes tan peculiares como Ada Colau o Sílvia Orriols. Bob Pop, colaborador en un sinfín de medios de orientación izquierdista y autor de una exitosa serie de tintes autobiográficos llamada Maricón perdido, ha agitado las aguas de la aburrida vida municipal barcelonesa, centrada en revertir los efectos del colauismo –inseguridad, suciedad y okupas– al tiempo que reivindica la política "exterior" de Colau, que fue la primera en romper relaciones con Israel y el hermanamiento de Barcelona con Tel Aviv.

El actual alcalde, el socialista Jaume Collboni, que fue primer teniente de alcalde de Ada Colau, no reniega del todo del pasado pero no comparte políticas de Colau y su grupo como la del ahorro de agua en la limpieza de las calles o el debilitamiento de la Guardia Urbana. Sin embargo, carece de la popularidad de la exalcaldesa y, muy probablemente, de la que goza Bob Pop en ambientes culturales y LGTBI de la ciudad de Barcelona, a pesar de que Collboni también es gay.

Pero en donde más sorpresa y asombro ha causado el anuncio de Bob Pop es en el seno de los Comuns, el partido por el que se presentaría. Bob Pop manifestó a su amiga Àngels Barceló en los micrófonos de la Ser su intención de optar a la alcaldía y dijo estar dispuesto a someterse a todos los cribados y primarias de la formación antes pablista y ahora yolandista. También dijo que le encantaría formar un tándem con su amiga Ada Colau, aunque tras la peripecia de la flotilla, Colau apunta ahora más alto que a repetir como candidata a la alcaldía de la capital catalana.

Perplejidad en medios afines

Medios afines a los Comuns como ElDiario se hacen eco de la perplejidad en las filas comunes tras el anuncio de Bob Pop, aunque todas las fuentes consultadas dicen ver con buenos ojos la eventual incorporación a la política en sus filas del periodista.

La pretensión del mediático personaje choca con la intención de Gerardo Pisarello de optar a la misma candidatura, de modo que si Roberto Enríquez va en serio tendrán que disputarse el favor de los afiliados en una competición en la que Pisarello ofrecería experiencia política y Bob Pop, su espontaneidad. El sentir mayoritario entre los Comuns es que Bob Pop puede ser un buen banderín propagandístico y que debería hacer tándem con alguien "más político" que encabece la candidatura.