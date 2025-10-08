El último informe de la UCO sobre las cuentas, pagos e ingresos de José Luis Ábalos ha detectado una vinculación directa del que fuera número dos de Pedro Sánchez con la sociedad Have Got Time SL. Se trata de la firma que intervino en la compra del chalé de La Alcaidesa para el exministro, una operación que debía convertirse en un supuesto pago por la obtención de la licencia de Villafuel –la empresa protagonista del caso Hidrocarburos–. La misma Have Got Time está relacionada con una familia: con la de las Pano. Y Carmen Pano es la persona que ha testificado haber llevado dinero en metálico –90.000 euros y en dos bolsas– a Ferraz como entrega en mano de una posible vía de financiación ilegal.

Y esa empresa tiene algo más llamativo en su historial. Algo que puede resultar muy delicado para la vicepresidenta María Jesús Montero: esta firma logró beneficios fiscales, tal y como recoge el Informe de la Administración Concursal de la sociedad: generó una deuda con la Agencia Tributaria de más de casi 67 millones de euros, como consecuencia de sucesivos aplazamientos de IVA solicitados en cada una de las declaraciones a ingresar.

La historia fue contada en su momento por El Economista. Y es que, desde el inicio de su actividad a principios de 2021, Have Got Time, dedicada a la intermediación en el mercado de combustibles, fue acumulando pérdidas superiores a los 39 millones de euros. "Para poder abrir cuota de mercado ha venido realizando ventas por debajo de coste lo que le ha generado cuantiosas pérdidas", afirma el citado informe.

Deuda millonaria

Fruto de todo ello la compañía se vio abocada a "una situación del todo insostenible, con un patrimonio neto negativo de 38,59 millones y un fondo de maniobra también negativo de 39,7 millones de euros". En el listado de acreedores figuraba la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) por un valor de nada menos que 66,9 millones de euros.

Y esta empresa es clave. Tal y como ha plasmado en sus informes la UCO, "HAVE GOT TIME, controlada de manera real por Claudio Rivas Ruiz Capillas (en adelante CLAUDIO) habría adquirido presuntamente el inmueble sito en Camino del Romero n° 6 de La Línea de la Concepción (Cádiz) en la urbanización La Alcaidesa, como una contraprestación para Ábalos supeditada a la obtención del título de operador para Villafuel". Pero atención a los pagos: "De acuerdo con la escritura de compraventa de este inmueble, de fecha 10 de junio de 2021, el precio de compra de la vivienda habría ascendido a 585.000 euros. Analizadas las cuentas bancarias tituladas por Ábalos y su entorno, se observa cómo se habrían abonado un total de 7.500 euros en dos transferencias realizadas el 5 y 6 de julio de 2021" desde una cuenta corriente "titulada por Ábalos y Carolina, a la cuenta titulada por HAVE GOT TIME".

Pagos a Ábalos

Sin embargo, tal y como se detalla en el informe la UCO, "la información tributaria disponible atribuye a Ábalos la realización de pagos a la sociedad HAVE GOT TIME por un importe total de 15.000,06 euros, existiendo, por tanto, una diferencia de 7.500,06 euros entre la cuantía abonada mediante cuentas bancarias y la imputada por dicha sociedad a Ábalos".

En otro de los informes de la UCO es fácil entender el papel de "la sociedad HAVE GOT TIME SL, titulada por Leonor, hija de Carmen Pano, quien conviene recordar que fue una de las personas que fue introducida por Aldama en el Ministerio, y recomendada por Koldo al Director del Gabinete del Ministro de Industria para poder obtener la condición de operadora para VILLAFUEL SL. A pesar de lo anterior, del examen de las evidencias realizado y el análisis de bases de datos, se colige que esta mercantil es controlada por Claudio.

Traducido, que es una empresa clave para entender los pagos por la licencia del caso Hidrocarburos y de los movimientos de bolsas de dinero con destino a Ferraz. Porque Pano repitió hasta en tres ocasiones –en el interrogatorio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional dentro de las investigaciones por la trama de Hidrocarburos– que llevó dos bolsas con 45.000 euros en cada una a la sede del PSOE, en la calle Ferraz.