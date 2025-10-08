Tellado: "Nos gobierna una organización criminal"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La noche de Cuesta, de esRadio. El secretario del PP ha asegurado que Sánchez está "acorralado por la justicia" y le ha acusado de liderar "una organización criminal" desde la sede de Ferraz.

En este sentido, Tellado ha defendido la decisión del PP de esperar antes de llevar a Sánchez a la Comisión de Investigación del Senado, a pesar de las presiones iniciales. "Creo que el acierto fue aguantar la presión de mucha gente que nos decía: ¿cómo no los lleváis ya a la Comisión de Investigación del Senado? Aguantar hasta tener toda la información", ha afirmado.

El dirigente popular ha señalado que el presidente del Gobierno estaba plenamente al tanto de las actividades de la presunta trama de corrupción: "Es evidente que Sánchez estaba al corriente de todo esto y que nada de todo esto podía pasar no solo sin su conocimiento, sino con su autorización, sino participación. Si roban como una mafia, si se comportan como una mafia, si hablan como la mafia, pues probablemente estamos ante una mafia: una mafia convertida en gobierno. En España hoy nos gobierna una organización criminal".

Explicaciones por parte de Sánchez

Por otro lado, Tellado ha exigido que el jefe del Ejecutivo dé explicaciones en la Cámara Alta y ante la justicia: "Nada de todo esto sería posible sin la orden, la autorización del número uno, que es como le llamaban. Ha llegado el momento de que Sánchez se siente y dé explicaciones. Esa organización criminal tiene que sentarse ante el Tribunal Supremo, ante la Audiencia Nacional, ante un juzgado de Madrid, ante un juzgado de Badajoz, y también en la Comisión de Investigación que impulsamos en el Senado".

Con respecto a la futura comparecencia de Sánchez en el Senado, el secretario general del PP ha advertido de que Sánchez no podrá escudarse en excusas internacionales ni en su estrategia habitual de victimización: "Sánchez siempre ha salido de todo esto victimizándose: cuando fue José Luis Ábalos, cuando fue Santos Cerdán y cuando la investigada era su mujer o su hermano. Creo que Sánchez va a tratar, por todos los medios, de utilizar la agenda internacional como excusa para ganar tiempo y la segunda estrategia será la victimización. Pero tiene que saber que la justicia es independiente y al final todos somos iguales ante la justicia".

Marlaska, Bolaños o María Jesús Montero

En el contexto de todas las tramas de corrupción del Gobierno, Tellado también ha señalado directamente a miembros del Gobierno como Félix Bolaños o Fernando Grande-Marlaska, a quienes acusó de haber cedido a presiones del presidente: "¿Cómo se explica que un juez como Marlaska, que en el pasado tuvo prestigio, hoy avale y respalde todo esto? ¿Cómo se explica que un señor como Félix Bolaños ampare todos estos casos de corrupción siendo ministro de Justicia? Pues probablemente porque Sánchez le ha obligado a hacer cosas que no se deben hacer".

El dirigente popular también ha acusado a la vicepresidenta María Jesús Montero, a la que ha responsabilizado de mirar hacia otro lado en las tramas bajo su gestión: "La realidad es que en todos los gobiernos en los que ha estado María Jesús Montero se ha robado: antes en Andalucía, ahora en España. Es la número dos del Gobierno y del PSOE, y no puede decir que desconocía lo que estaba pasando".

🔴 @Mtelladof , secretario general del PP, en directo en la #NochedeCuesta "El Partido Socialista debe salir a la esfera pública y dar explicaciones en vez de criticar a jueces, oposición y periodistas, que es lo que están haciendo". pic.twitter.com/esM6GMfiMl — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 8, 2025

Por último, Tellado ha concluido que el Partido Socialista "debe dejar de atacar a jueces, oposición y periodistas" y asumir responsabilidades políticas: "El Partido Socialista, en vez de salir y disparar contra todo el mundo, lo que tiene que hacer es dar explicaciones sobre todo lo que está ocurriendo, en vez de criticar a jueces, periodistas u oposición. Hoy el Partido Socialista no existe. No existe porque Sánchez se lo ha cargado. Solo existe el sanchismo. Y el jefe del clan de las chistorras se llama Pedro Sánchez", ha zanjado tajante.