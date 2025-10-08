En la última tertulia de La Noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta, Sandra León, Carmelo Jordá y Miguel Ángel Pérez han tratado algunos de los asuntos más polémicos de la actualidad nacional. Entre ellos, los sobres del PSOE localizados por la UCO para Ábalos y las novedades de la flotilla de Gaza.

Carlos Cuesta ha subrayado que existen "21 cobros en sobres desde el momento en el que él se hace con la secretaría de Organización, hablando de Santos Cerdán", y ha recordado que "la UCO confirma que Koldo también gestionó dinero en encuentros de carácter personal".

En la misma línea, Miguel Ángel Pérez ha destacado que "el informe de la UCO es una mina mirándolo en detalle. Ábalos ha estado pagando cantidades a través de Koldo. Es la principal clave del informe de la UCO". Según ha explicado, al desglosar los gastos aparecen conceptos como "pendientes y iPhones a Jessica, la matrícula universitaria o noches de emociones en el parador de Teruel". El periodista de Libertad Digital ha añadido, además, que "desde el año 2014 y estamos en el 2025, coincidiendo con la moción de censura, comenzaron a crear sociedades en Panamá".

Carmelo Jordá ha ido más allá y ha advertido de la gravedad de lo revelado: "No es que el Partido Socialista esté ligado a la corrupción, eso podríamos decirlo de cualquier partido en una época u otra, es que está ligado a la delincuencia. Los que están ahí están ligados al mundo de la delincuencia. ¿De dónde viene Koldo? ¿Qué esperamos que haga esta gente? Hace un tiempo, los políticos dimitían por mentir, incluso hoy en día en países civilizados".

La flotilla de Gaza

La tertulia también abordó la llegada de la flotilla a Gaza. Carmelo Jordá ha señalado que "la flotilla llega justo cuando hay una negociación de alto el fuego". Asimismo, ha recordado que Hamás no puede equipararse a otros grupos terroristas: "Estoy de acuerdo con todo lo que dice Cayetana, pero Hamás no es como ETA –sin defender a ETA–, pero Hamás es mucho peor que ETA. Nosotros hemos vivido un terrorismo atroz y salvaje que produjo prácticamente 900 víctimas; Hamás mató a 1.200 personas en una sola noche".