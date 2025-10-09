Ayuso destapa la hipocresía de la izquierda con Gaza

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a Más Madrid de haber pasado "del 'no a la guerra' al 'no a la paz'" en relación con el conflicto en la Franja de Gaza.

Durante su intervención, Ayuso ha reprochado a la formación de izquierdas su incoherencia y su postura ante la situación en Oriente Medio, asegurando que el partido que antes se movilizaba contra la guerra ahora se opone a las iniciativas que buscan poner fin al conflicto.

Las declaraciones de la presidenta se producen en un momento de creciente tensión política por la posición del Gobierno respecto al embargo de armas a Israel y la relación con Palestina.