Bildu y sus cachorros proetarras calientan el 12-O con un "Día de la Antihispanidad" y marchas de odio

Bildu, la formación proetarra liderada por Arnaldo Otegi, y sus organizaciones juveniles han convocado varias actividades para el día 12 de octubre con la finalidad de reventar el Día de la Hispanidad. Bajo el lema "Hispanitatearen aurkako Eguna" (Día de la Antihispanidad) y con marchas de odio, los proetarras se harán sentir por el País Vasco y Navarra.

La organización juvenil Ernai y Sortu, uno de los partidos que integran la coalición proetarra de EH Bildu, han difundido en redes sociales la hoja de ruta para este domingo "antiespañol": la jornada incluirá marchas de montaña, actos políticos separatistas y almuerzos en distintas localidades del País Vasco y Navarra, con el objetivo de mostrar "un País Vasco libre basado en el antifascismo".

"No somos españoles"

En Irún (Guipúzcoa), Ernai ha organizado una "marcha de montaña antiespañolista" abierta "a personas de todas las edades". En la convocatoria, los radicales aseguran que deben "responder a las festividades extranjeras" y añaden: "El próximo 12 de octubre dejaremos claro una vez más que no somos españoles".

Mientras, en Vitoria, la movilización está impulsada por Gasteizko Herri Mugimendua (Movimiento Popular de Gasteiz), con el lema "anticolonial" y "frente a la ola reaccionaria y racista". El punto de encuentro será la Plaza del Arca, a las 12:00 horas.

U12 MENDI MARTXA ANTIESPAÑOLISTA Jai egun arrotzen aurrean erantzutea dagokigu. Horregatik, datorren urriaren 12an, hispanitatearen egunean, beste behin ere argi utziko dugu ez garela Espainolak. Ez begira geratu batu borrokara! pic.twitter.com/ECfU8K189F — Ernai Irun (@ErnaiIrun) October 1, 2025

A la misma hora, a unos 650 metros de esta concentración proetarra en la capital vasca, la Falange Española de las JONS celebrará otra manifestación con el lema "La unidad de España ni se vota ni se negocia", en la Plaza de la Provincia. Ambas movilizaciones contarán con presencia policial para evitar altercados.

En Lesaka (Navarra), Ernai también ha convocado una jornada similar, que incluirá un acto político, intervenciones de varios participantes -entre ellos el filósofo Andoni Olariaga, de la fundación Iratzar Fundazioa, vinculada a Sortu-, un almuerzo y un taller de murales.

Estas marchas de odio no son nuevas. El pasado año, Ernai organizó un acto separatista en Tafalla (Navarra) bajo el lema "No somos españoles ni tenemos nada que celebrar". En años anteriores, estos grupos radicales aprovecharon también para cargar contra la Guardia Civil con campañas como "Alde Hemendik" ("Fuera de aquí"), dirigidas contra la presencia de fuerzas de seguridad del Estado en la región vasca y navarra.