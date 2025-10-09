El próximo golpe de la Justicia a Sánchez: ¿entrarán Koldo y Ábalos en prisión?

La prisión provisional para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García está en manos de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón. Los nuevos informes de la UCO en los que se ha dado a conocer la jerga que utilizaba la trama: "Chistorras, soles lechugas y folios", sumado a los pagos a la fundación de Ábalos, Fiadelso, hacen que el riesgo de fuga y destrucción de pruebas sean tenidas en cuenta por la Fiscalía en su decisión.

José Luis Ábalos no solo está preocupado por la investigación del caso Koldo-PSOE. También lo está por la aparición permanente de su fundación clásica en los informes de la UCO. Se trata de Fiadelso, una entidad supuestamente benéfica que recibió infinidad de subvenciones para desarrollar proyectos sociales en países pobres y que lo cierto es que ha acabado pagando inmuebles que, como en el caso de Chimbote, han aparecido a nombre del propio Ábalos. Pues bien, ahora, en el último chequeo de los movimientos económicos de Ábalos han surgido nuevos pagos a Fiadelso, por valor de 18.706 euros, e ingresos procedentes de la misma fundación.