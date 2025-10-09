El PSOE califica de "bajeza moral" la citación en el Senado de las exsecretarias de Ábalos y Cerdán

La decisión del Partido Popular de citar a comparecer en la comisión Koldo al exgerente y a la actual gerente del PSOE, Mariano Moreno y Ana María Fuentes, ha provocado el rechazo frontal en Ferraz, donde exigen al PP que "deje en paz a sus trabajadores", como ha afirmado en rueda de prensa su portavoz nacional Montse Mínguez.

Los socialistas denuncian la "bajeza moral" del Partido Popular por llevar al Senado a secretarias de la organización, cuyo cometido, limitan en Ferraz, a tareas administrativas como la entrega de sobres. En este caso, se trata de las exsecretarias de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, a quienes se vincula con la entrega de sobres, incluidos los investigados en el informe de la UCO con dinero en efectivo.

El PSOE considera esta maniobra intolerable y, al mismo tiempo, desafía al Partido Popular a dar el paso de citar directamente al presidente del Gobierno. "Se lo están pensado, aún no hay fecha", aseguran fuentes socialistas añadiendo que "igual se han arrepentido".

En todo caso, y continuando con su maniobra de sacar balones fuera, el PSOE ha registrado una petición formal en el Senado para conocer cuántos senadores han recibido sobres con dinero en efectivo. "Para que se le quiten los fantasmas al Partido Popular", sentenció Mínguez tras la reunión de la Ejecutiva presidida por Pedro Sánchez.

"Somos una organización limpia, honesta y transparente. Tanto, que hasta nuestros sobres son transparentes, pagar en efectivo no es ilegal ni irregular", insistiendo en que su partido es el adalid de la transparencia y la colaboración con la justicia. "Aquí lo que hay son gastos justificados al céntimo, no hay destrucción de pruebas, hay colaboración con la Guardia Civil y con la UCO", ha asevera Mínguez.

En relación con la decisión de la Audiencia de Madrid que apunta a que Cristina Álvarez participó en actuaciones de exclusivo interés personal de Begoña Gómez, Mínguez ha asegurado que "saldrá la verdad". La portavoz socialista ha restado importancia a la investigación del juez Peinado, a la que se ha referido despectivamente como "el no caso".

Jinetes de apocalipsis

Mínguez ha arremetido con dureza contra cuatro presidentes autonómicos del Partido Popular. "Cuatro jinetes del apocalipsis: Mazón, Mañueco, Moreno Bonilla y Ayuso, ese es el modelo del Partido Popular", ha lanzado.

En el PSOE consideran insuficiente la dimisión de la consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, tras los fallos en el sistema de detección del cáncer de mama, y sostienen que en la calle lo que se reclama es la dimisión del propio presidente andaluz. También han exigido la dimisión de Mazón; la del presidente Mañueco por su gestión de los incendios forestales; y la de Isabel Díaz Ayuso, a raíz de la polémica en torno al aborto.