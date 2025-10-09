El ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de Pilar Alegría ha vetado el consumo de cerdo en los comedores de los colegios públicos de Ceuta, imponiendo además en los menús la carne halal (sometida a las normas islámicas). Así lo establece el nuevo contrato cuya formalización publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la Junta de Contratación del Ministerio de Educación de Pilar Alegría.

Federico Jiménez Losantos analiza la "puñalada" de la ministra al jamón. "Que Ceuta es España", reivindica, y añade: "Que coman hierba o se vayan a Mauritania o a Túnez".

Jiménez Losantos compara el Islam con el Comunismo, "religiones prácticas" que "no dependen de la fe" sino "del comportamiento social". Explica que "Islam significa sumisión", te dicen "cómo pensar, cómo vestir, qué comer". Concluía: "Son unos psicópatas del control".

Habla de que la sumisión de la mujer empieza por la "aceptación del velo" y de cómo hace cuarenta años había más libertad para las féminas en Irán, Irak, Arabia o Palestina. Hasta que el Islam llegó a los gobiernos de estos países.