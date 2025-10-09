Feijóo y Sánchez, ante el aplausómetro del Congreso

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto fecha definitiva a la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión Koldo del Senado: será en octubre. El anuncio, que sorprendió en el Congreso de los Diputados, llega como respuesta a meses de, según los populares, evasivas del presidente sobre la imputación de su entorno, la trama de las "cloacas" del PSOE o la presunta caja B del partido.

El clímax de la pasada sesión e control al Gobierno se alcanzó cuando Feijóo recriminó a Sánchez su inacción: "Un presidente limpio y decente habría preguntado en Ferraz de dónde han salido los billetes de 500 euros, lo que ustedes llaman chistorras". Sánchez, por su parte, desmintió tajantemente las acusaciones amparándose en un informe de la Guardia Civil y le espetó: "Elija bien sus batallas".

La réplica del presidente, que Feijóo calificó de "patética", fue el detonante final. Visiblemente molesto y tras repasar los escándalos que, a su juicio, acorralan al Gobierno, el líder de la oposición sentenció: "Hasta aquí ha llegado, se acabó la huida. Esta mañana será citado por la comisión de investigación del Senado y comparecerá en el mes de octubre".