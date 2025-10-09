Sánchez, atrapado en un 'careo' por la caja B: el PP llama antes al Senado a Carmen Pano y los gerentes del PSOE

El Partido Popular calienta la declaración de Pedro Sánchez en el Senado llamando antes a comparecer a tres piezas clave de la caja B del partido: Carmen Pano, que aseguró haber llevado bolsas de basura llenas de billetes con 90.000 euros a la sede de Ferraz; al que fuera gerente de la formación, Mariano Moreno, cuando José Luis Ábalos cobró en sobres con dinero en efectivo; y Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz en el Senado, Alicia García, que ha informado de que Pano declarará el 15 de octubre, y los gerentes acudirán el 23 de octubre. García ha asegurado que el informe de la UCO es "demoledor" porque "apunta a la financiación ilegal del PSOE", a pesar de lo cual los socialistas y Sánchez "siguen callados sin dar una sola explicación".

Moreno fue ascendido a la empresa pública de uranio, Enusa, con un sueldo de 245.000 euros, apenas dos meses después de dejar la gerencia del PSOE, en un nombramiento que levantó sospechas ya desde el principio y que ahora adquiere especial relevancia porque, según el PP, buscaría "comprar silencios". El propio Gobierno ocultó su paso por el partido al informar de la designación en Enusa, tal y como informó Libertad Digital.

La actual gerente del PSOE, Fuentes, fue designada con la llegada de Santos Cerdán, que podría haber cobrado también dinero en efectivo, como hizo antes su sucesor en la secretaría de organización socialista. De ahí que sea fundamental escuchar su testimonio y pedirle los justificantes sobre esas entregas ya que el partido sigue a día de hoy sin aportarlos.

El presidente acudirá después de que hayan hablado todos ellos, a finales de octubre, por lo que deberá confrontar la versión que puedan dar sobre la caja B del PSOE. Una especie de careo que podría dejarle en evidencia. Sánchez tiene la obligación de ir y decir la verdad, aunque puede rechazar responder a las preguntas. En caso de hacerlo, sus silencios serán igualmente elocuentes y podrían dar apariencia de culpabilidad.

El PP no ha dado a conocer todavía quién será la persona encargada de someterle a un interrogatorio que podría prolongarse varias horas, ya que no hay límite de tiempo. La comparecencia se producirá, además, después de que declaren en el Tribunal Supremo José Luis Ábalos y Koldo García por la caja B, por lo que deberá también tener muy en cuenta la versión de ambos.