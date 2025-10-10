Azcón pide la dimisión de Pilar Alegría por negar la fiesta en el parador de Teruel: "Tiene un problema con la verdad"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado este viernes la dimisión de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a "encuentros de carácter personal" del exministro José Luis Ábalos en el Parador de Teruel. Azcón considera que Alegría tiene "un serio problema con la verdad" después de que en el mes de mayo negara en la comisión de investigación por el caso Ábalos en el Senado que hubiera sucedido nada durante aquella estancia, en septiembre de 2020.

Azcón siente "entre pena, tristeza e indignación" tras conocer este nuevo informe. "Teruel y su parador no se merecen ser conocidos porque un ministro y secretario de Organización del Partido Socialista montara fiestas con prostitutas", ha afirmado Azcón en una declaración antes lo medios de comunicación en Zaragoza. El dirigente popular ha lamentado que "ahora se hable de Teruel en toda España por un escándalo que daña la imagen de la ciudad" y ha acusado a la ministra de haber "mentido" en sede parlamentaria.

El presidente aragonés ha recordado que Alegría fue preguntada en la comisión de investigación del Senado si estaría dispuesta a dimitir en caso de que se demostrara la existencia de una fiesta en el Parador. "Hoy tiene un problema de credibilidad y debería cumplir su palabra", ha señalado Azcón, quien ha denunciado "las mentiras permanentes de la portavoz del Gobierno".

En aquella comparecencia de mayo, Alegría defendió que "jamás" tuvo constancia de ninguna fiesta en Teruel y acusó al PP de difundir "informaciones falsas" para tratar de involucrarla en un caso que, según denunció en su momento, formaba parte de una campaña de acoso político y personal. La ministra reiteró entonces que ni la Policía, ni la Guardia Civil, ni el propio director del Parador informaron de anomalías aquella noche y defendió que, si existieran pruebas, deberían presentarse ante los tribunales.