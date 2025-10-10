El PSOE trivializa con el uso de sobres con dinero y ensalza al escudero de Cerdán

"Tan transparentes que hasta los sobres con dinero son transparentes", lanzó la portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, este jueves, tras la reunión de la Ejecutiva. Con un tono sarcástico, intentó así zanjar el creciente escándalo que envuelve al partido por el uso de sobres con dinero en efectivo, en pleno contexto de investigación judicial, con la UCO documentando multitud de pagos en metálico al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y a Koldo García.

La portavoz intentó reforzar su argumento asegurando que en Ferraz "no hay financiación ilegal, no hay sobresueldos; eso lo hizo el PP. Aquí lo que hay son gastos justificados al céntimo. Han podido ustedes ver hasta las monedas". Acto seguido, contraatacó solicitando formalmente en el Senado información sobre cuántos senadores han recibido sobres con dinero en efectivo.

El PSOE simula tranquilidad frente al escándalo de los sobres, pese a que el Instituto Armando, en su informe de casi 300 páginas, señala "entregas de dinero sin documentar" al que fuera uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, tanto en el Gobierno como en el partido. Desde Ferraz incluso ironizan sobre la citación del presidente del Gobierno en la comisión del Senado por el caso Koldo, y se permiten vacilar, sugiriendo que el anuncio del líder del Partido Popular fue fruto de un impulso momentáneo, arrastrado por la "presión" de su bancada, y que podría no llegar a concretarse.

Sin embargo, los últimos mensajes que han salido a la luz entre Ábalos y Koldo vuelven a poner en un brete al PSOE y han generado un profundo sentimiento de "vergüenza", según trasladan fuentes socialistas. No solo por la jerga que utilizaban los implicados en la trama Koldo para referirse a los billetes de las presuntas mordidas, "chistorras" para los de 500 euros, "soles" para los de 200 y "lechugas" para los de 100, sino también por la forma en que se referían a las prostitutas, a quienes, según la UCO, se realizaron pagos, se hicieron regalos y se financiaron viajes.

Pese a la gravedad de las informaciones que están saliendo a la luz, las próximas declaraciones de Ábalos y Koldo García ante el Tribunal Supremo, y el hecho de que Santos Cerdán permanezca en prisión preventiva en Soto del Real, el PSOE no solo mantiene en su Ejecutiva a quien fue uno de sus escuderos, Juanfran Serrano, sino que, además, ha ensalzado su figura durante la última reunión de la dirección del partido. La reaparición de Serrano se produce pese a que en julio estuvo a punto de ser expulsado del barco y aún no ha dado explicaciones públicas sobre si conocía el entramado, pese a haber defendido a capa y espada a Cerdán.