Menú
Sánchez ha sido abucheado desde la plaza de Cibeles en el día de la Hispanidad, 12 de octubre de 2025.

Abucheos a Sánchez en la plaza de Cibeles de Madrid en el 12-O

Sánchez ha sido abucheado desde la plaza de Cibeles en el día de la Hispanidad, 12 de octubre de 2025.

Libertad Digital

Temas

0
comentarios