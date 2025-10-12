La corrupción no siempre se manifiesta a gran escala. La maquinaria del PSOE no se limita al ámbito nacional, también en comunidades autónomas y ayuntamientos se reproducen prácticas irregulares. Más allá del escándalo que salpica al Gobierno de España, a la sede socialista de Ferraz y a la propia familia del presidente Pedro Sánchez, en Cantabria, el actual secretario de Organización del PSOE, Agustín Molleda, habría incurrido en un presunto delito de prevaricación al crear, en diciembre de 2022, una plaza de funcionario en el mismo Ayuntamiento de Cartes, donde ejercía como alcalde. Una auténtica puerta giratoria hecha a la carta, diseñada para asegurarse un futuro dentro de la Administración Pública sin pasar por una oposición real.

Molleda impulsó, mediante resolución de Alcaldía, un proceso de estabilización para tres puestos en el Ayuntamiento de Cartes: encargado de Aguas, encargado de Obras y encargado de Mantenimiento. Según adelantó El Diario Montañés, decidió que estas plazas se cubrieran mediante concurso de méritos y no por oposición libre. No solo utilizó esta vía en beneficio propio, sino que también aprovechó su posición para presuntamente favorecer a su hermana con otro puesto en la Administración Pública.

Él mismo designó a los cinco miembros del tribunal calificador, todos vinculados al Ayuntamiento, y fue el único candidato que se presentó al proceso para adquirir el puesto de encargado de Mantenimiento en el consistorio. En octubre de 2023, alcanzó la máxima puntuación posible, asegurándose así la plaza fija como funcionario.

Esta polémica ha abierto una profunda grieta en el seno del PSOE de Cantabria. Mientras la Ejecutiva, liderada por Pedro Casares, actual secretario general autonómico, delegado del Gobierno y hasta hace un año miembro de la Ejecutiva Federal, ha expresado su "absoluta confianza" en Agustín Molleda, asegurando que obtuvo su plaza "conforme a la legislación vigente en ese momento", otras voces dentro del partido, como la diputada en el Congreso Noelia Cobo, han cuestionado la "transparencia" del proceso.