Isabel Díaz Ayuso, cree qué es el presidente de todos los españoles", después de subir un pero no la de España. La presidenta de la Comunidad de Madrid,, cree qué Pedro Sánchez "ha decidido que no, después de subir un vídeo institucional en las redes sociales donde se aprecian las banderas de Palestina y la LGTBI,

En declaraciones ante los medios de comunicación, antes de asistir a los actos del Día de la Fiesta Nacional, Díaz Ayuso ha valorado la ausencia de la bandera de España en el vídeo del presidente del Gobierno publicado hoy en redes sociales por este 12 de octubre.

Orgullo de nuestro país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural. Orgullo de España. ¡Feliz #FiestaNacional! 🇪🇸 pic.twitter.com/oaj5M6mW2i — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 12, 2025 "No es que le haya traicionado el subconsciente, que también", ha dicho Ayuso, "es que él ha decidido que no es el presidente de todos los españoles y que España como Nación, como proyecto que somos, es lo menos importante para él. Está al sondeo, a la demoscopia, al guerracivilismo y abrir brechas entre españoles. Esto es una cuestión de paciencia hasta que podamos cambiar las cosas", ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid tras la publicación de ese vídeo.

una guerra de trincheras, de odios, lo alimenta él, es el responsable de tener a una Nación unida, regiones hermanas y ciudadanos cohesionados". Cree Ayuso que Pedro Sánchez "está a otra cosa" y que su sentimiento de "culpa" (haciendo referencia a los casos de corrupción que afectan tanto al partido, como al gobierno y a la familia del Presidente) lo está "impregnando todo y nos encontramos siempre a la contra, al choque. Es algo insensato e imperdonable", ha concluido Ayuso quien felicitaba a todos los españoles el Día da la Hispanidad desde su cuenta de X. Para la presidenta regional "esto se está convirtiendo en, lo alimenta él, es el responsable de tener a una Nación unida, regiones hermanas y ciudadanos cohesionados". Cree Ayuso que Pedro Sánchez "está a otra cosa" y quey nos encontramos siempre a la contra, al choque. Es algo insensato e imperdonable", ha concluido Ayuso quien felicitaba a todos los españoles el Día da la Hispanidad desde su cuenta de X.

Feliz Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España, Día del Pilar 🇪🇸. Hoy celebramos la obra de siglos sin la que no se entendería el mundo, y nuestro gran proyecto de futuro en común. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 12, 2025

Sin mensaje a María Corina Machado

También Díaz Ayuso ha hablado sobre la ausencia de felicitación de Sánchez a María Corina Machado, tras recibir el premio Nobel de la Paz. "Este Gobierno y sus socios son los del no a la paz", ha asegurado la presidenta regional.

"No lo hará. Este Gobierno y sus socios son los del no a la paz. Y si eres de no a la paz y sí a la guerra, evidentemente no vas a felicitar a la máxima representante en estos días de la paz en el mundo, que no solo es María Corina Machado, sino el pueblo de Venezuela", concluye Ayuso.