Orgullo de nuestro país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural.
Orgullo de España.
¡Feliz #FiestaNacional! 🇪🇸 pic.twitter.com/oaj5M6mW2i— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 12, 2025
"No es que le haya traicionado el subconsciente, que también", ha dicho Ayuso, "es que él ha decidido que no es el presidente de todos los españoles y que España como Nación, como proyecto que somos, es lo menos importante para él. Está al sondeo, a la demoscopia, al guerracivilismo y abrir brechas entre españoles. Esto es una cuestión de paciencia hasta que podamos cambiar las cosas", ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid tras la publicación de ese vídeo.
Feliz Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España, Día del Pilar 🇪🇸.
Hoy celebramos la obra de siglos sin la que no se entendería el mundo, y nuestro gran proyecto de futuro en común.— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 12, 2025
Sin mensaje a María Corina Machado
También Díaz Ayuso ha hablado sobre la ausencia de felicitación de Sánchez a María Corina Machado, tras recibir el premio Nobel de la Paz. "Este Gobierno y sus socios son los del no a la paz", ha asegurado la presidenta regional.
"No lo hará. Este Gobierno y sus socios son los del no a la paz. Y si eres de no a la paz y sí a la guerra, evidentemente no vas a felicitar a la máxima representante en estos días de la paz en el mundo, que no solo es María Corina Machado, sino el pueblo de Venezuela", concluye Ayuso.