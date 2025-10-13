Abascal apela a los votantes del PP que "tienen una pinza en la nariz"

Tras decidir no acudir a la tribuna junto al resto de autoridades durante el desfile del 12-O, y después de las críticas del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que cargó con dureza contra Vox por la "pinza" que, a su juicio, mantiene con el PSOE en "una estrategia coincidente" para "atacar" al Partido Popular, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha expresado su "preocupación" por "la pinza que muchos votantes del PP tienen en la nariz". Según Abascal los simpatizantes del Partido Popular están siendo "estafados" por Feijóo "con la idea del voto útil".

En rueda de prensa tras el Comité de Acción Política, Abascal ha salido a confrontar a Feijóo, quien ayer comparó su ausencia durante el desfile con la del grupo terrorista Bildu. "El señor Feijóo se ha debido de dar un golpe en la cabeza, porque yo no lo entiendo", ha reprochado Abascal, aludiendo a la falta de coherencia y "credibilidad" del líder del PP, después de que este asegurara que no acudiría a ningún acto institucional con la presencia del presidente del Gobierno, tras su ausencia en la apertura del Año Judicial.

"Nuestra única coincidencia con miembros del Gobierno va a ser en actos donde tengamos el micrófono para poder decirle a este gobierno que está presidido por un traidor, indecente y corrupto", ha insistido Abascal, después de acusar al PP de estar más pendiente de su formación que del Gobierno "ilegítimo" de Sánchez. "Miran por el retrovisor a Vox", ha señado.

El líder de Vox ha cargado con dureza contra Sánchez al que ha acusado de "contaminar las instituciones para blanquear su corrupción", al tiempo que ha lamentado el uso político que hace el Gobierno de la institución. "Pedro Sánchez está intentando secuestrar a la Corona y utilizarla contra España", ha explicado.

Cargos institucionales de Vox

En cuanto a la presencia de cargos institucionales de Vox, como Carlos Pollán, de Castilla y León, y Gabriel Le Senne de Baleares, Abascal se ha limitado a decir que su asistencia corresponde a sus respectivos cargos institucionales como presidentes de las Cortes autonómicas. Sin embargo, al ser preguntado por la presencia del diputado del Congreso y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha sido más conciso. "No hago ninguna valoración", ha zanjado.