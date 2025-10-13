La UCO sí apunta a financiación ilegal: "Fuentes de ingresos no declaradas" y "fondos en efectivo procedentes del PSOE"

El Gobierno asegura que nada en la investigación judicial por corrupción apunta a la presunta financiación ilegal del PSOE. Y es una mentira más, para no variar.

El informe de la UCO no califica los delitos porque no debe hacerlo: describe los hechos. Pero el informe detalla unas prácticas que quedan resumidas en dos frases demoledoras.

La primera frase se centra en Ábalos y destaca que tuvo una "fuente de ingreso no declarada", justo cuando estaba recibiendo los pagos del PSOE. Y sobre el partido en sí cierra la explicación concluyendo que hay pruebas más que numerosas del uso de "fondos en efectivo procedentes del PSOE". Fondos que no aparecen en la contabilidad oficial.

No hace falta demasiado análisis para entender que si el PSOE pagaba en metálico y sus líderes tenían fuentes de ingresos no declaradas, todo ello sin cotejo en la contabilidad del partido, eso tiene un nombre. Y es presunta financiación ilegal del PSOE.

"Indicios de una fuente de ingresos no declarada", así titula uno de los apartados de su informe la UCO: "El análisis de las cuentas bancarias y de la información tributaria de Ábalos ha permitido identificar distintos elementos relevantes para esta causa. Entre ellos, destaca la existencia de un número significativo de ingresos en efectivo durante los años 2014 y 2024, que asciende a un total de 60.270,01€", señala la UCO.

"Estos ingresos en metálico presentan una evolución creciente a partir de 2017, alcanzando su punto máximo en 2020 (14.940€). Después, se observa una disminución en los ejercicios siguientes", apunta el informe.

"También debe destacarse que se han registrado retiradas de efectivo por valor de 22.890€, realizadas fundamentalmente mediante tarjeta entre los años 2014 y 2017. Estas disposiciones cesan por completo entre 2018 y 2023, reanudándose en 2024", añade.

Es decir, que los movimientos en efectivo y tarjeta están demostrados.

Cambios en los patrones de ingreso

"Posteriormente, se han analizado las cuentas bancarias con las que Ábalos tiene o ha tenido relación como titular, cotitular, autorizado y/o representante, salvo aquellas vinculadas al PSOE".

Y fruto de ese análisis, la UCO señala que "se observa que, en el periodo comprendido entre 2018 y 2023, desaparecen las retiradas de efectivo desde sus cuentas, coincidiendo con un aumento significativo de los ingresos en metálico. Este hecho sugiere que las necesidades de liquidez habrían sido cubiertas con una fuente distinta a la de sus cuentas bancarias, lo que podría apuntar a la existencia de una reserva de efectivo distinta de los rendimientos declarados por cuenta ajena o procedentes del capital inmobiliario".

"Este extremo es especialmente relevante, ya que coincide con el periodo en que se producen los hechos investigados y, en concreto, con las presuntas entregas de efectivo realizadas por otros miembros de la organización criminal. De hecho, este patrón cambia de nuevo en 2024, año en que tiene lugar la detención de Koldo", explica el informe.

La UCO explica más: "En refuerzo de lo anterior, las siguientes circunstancias advertidas durante el examen de las evidencias digitales redundan en la existencia de una presunta fuente de ingresos no declarada de Ábalos durante el periodo de tiempo comprendido entre 2018 y 2023".

Y añade que, "en líneas generales, se aprecia que durante parte de ese espacio temporal confluirían las contraprestaciones económicas investigadas y fondos en efectivo procedentes del PSOE".

Es decir, que la UCO sí une los dos hechos: los ingresos de Ábalos y los fondos en efectivo del PSOE. Ingresos que, hay que recordar que no tienen cotejo en los registros oficiales del PSOE.

Por otro lado, "se advierte que su hijo Víctor Ábalos, desde al menos 2022, le facilitaría fondos en metálico, a día de hoy con origen desconocido", termina por apuntar la UCO.