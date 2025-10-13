Moreno mantendría la mayoría absoluta pese a la subida de Vox, mientras Montero se hunde

El PP volvería a ganar las elecciones en Andalucía y además revalidaría la mayoría absoluta que logró en 2022. A pesar de que Juanma Moreno está atravesando la crisis por el cribado del cáncer de mama, no una sino dos encuestas le dan este lunes un respiro al presidente andaluz, mientras que pronostican otro fracaso rotundo del PSOE.

La primera es la de NC Report en La Razón que, pese a que no ofrece de forma clara los datos de intención de voto –algo extremadamente sorprendente– pronostica que el PP lograría entre 57 y 59 diputados, es decir, hasta cuatro más de la mayoría absoluta, mientras que hoy en día tiene 58. El dato que sí aporta el diario de Planeta es que los populares pierden 0,8 puntos, es decir, que estarían en el 42,3%.

El PSOE sale muy mal parado de este sondeo: si en 2022 tuvo su peor resultado histórico con solo 30 escaños, ahora podría perder hasta cuatro más y quedarse en 26 o, en el mejor de los casos, en 28. Según el sondeo, perdería 2,3 puntos, lo que significa que se quedaría en un pírrico 21,8%.

Por su parte, Vox crece, aunque quizá no tanto como podría esperarse: los de Abascal lograrían mejorar en dos o tres diputados, para llegar a 16 o un máximo de 17. Además, las dos formaciones de extrema izquierda más allá de la extrema izquierda del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, lograrían mantener sus 5 escaños la primera y pasar de 2 a 3 la segunda.

Batacazo de María Jesús Montero

Por su parte, la encuesta de Sociométrica que publica El Español es un poco menos optimista para el PP pero también muy pesimista para el PSOE, aunque el dato de los socialistas sigue siendo dramático y los populares mantendrían la mayoría absoluta.

Los de Juanma Moreno tendrían un 42,9% de los votos, que son dos décimas menos de lo que tuvo en 2022, un desgaste mínimo. Sin embargo, sí se nota una bajada más fuerte desde el anterior sondeo de Sociométrica, publicado en febrero de este año: el PP habría perdido 2,6 puntos desde entonces.

Puede parecer una caída muy dura, pero lo es bastante menos que la que sufre María Jesús Montero: si en febrero y recién nombrada líder de los socialistas andaluces tenía una intención de voto del 29,9% ahora se quedaría en el 26,2%, un batacazo notable. Aun así, todavía estaría por encima del 24,1% que tuvo el PSOE en 2022, lo que explica que el pronóstico sea una mejora de los 30 escaños que tienen ahora a los 32. Eso sí, de mantenerse la tendencia el batacazo podría ser de los que hacen historia.

Por su parte, Vox logra una mejora importante respecto al anterior sondeo: si en febrero estaba en el 11,4% ahora estaría en el 14,4%. Eso sí, respecto al resultado en 2022 la subida no es tan espectacular, solo mejora un punto, y eso explica que el pronóstico sea que solo mejore en un escaño, para llegar a los 15.

Por último, tanto Adelante Andalucía como Por Andalucía suben, pero para repetir los dos y cinco escaños, respectivamente, que tuvieron en 2022.

La encuesta de NC Report ha contado con 1.000 entrevistas que se realizaron entre el 26 de septiembre y el 9 de octubre. La de Sociométrica, con 1.200 encuestados, se ha realizado entre el 6 y el 10 de octubre.