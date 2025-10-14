Alegría, preguntada sobre si cobró efectivo: "Yo le diría que no lo recuerdo"

La pregunta era inevitable tras la declaración del presidente del Gobierno, quien ha admitido en una entrevista en la Cadena SER haber recibido dinero en efectivo del partido "en alguna ocasión". Tras el Consejo de Ministros, fue el turno de la ministra portavoz, Pilar Alegría. Se le ha preguntado si ella, cuando ejercía como portavoz nacional del PSOE, también recibió pagos en metálico. "Le aseguraría que no, ahora bien si en algún momento se produjo le puedo asegurar que sería previa presentación de algún gasto o bien de taxi o de alguna comida o cena de trabajo", ha respondido Alegría, tratando así de no pillarse los dedos en caso de que futuras investigaciones destapen la existencia de esos pagos.

"Si se llegó a producir, que yo le diría que no lo recuerdo estará perfectamente imputado en la contabilidad del PSOE", ha proseguido la ministra Alegría, quien ha defendido de forma insistente que el uso de dinero en efectivo no constituye una práctica "irregular", en pleno revuelo por los sobres con dinero que habrían recibido el exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, y su entonces colaborador Koldo García por parte del propio PSOE.

En todo caso, como ya ha hecho en otras ocasiones, Alegría ha vuelto a utilizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros como tribuna para atacar al Partido Popular y desviar así el foco de atención. "El ticket que necesitamos ver y que echa de menos todo el mundo conocer es el ticket del Ventorro", ha lanzado Alegría, mientras el Gobierno sigue sin aportar ninguna prueba que demuestre que los pagos a Ábalos y Koldo García estuvieron justificados, como así defienden.

Los ataques contra el Partido Popular no han dado tregua. Al igual que el presidente del Gobierno, Alegría ha acusado al PP de incumplir la Ley de Transparencia desde 2022, al negarse, según el Gobierno, a hacer públicos los gastos de representación de su dirección, incluido el presidente Alberto Núñez Feijóo. "Aquí hay mucha tela que cortar", ha sentenciado.