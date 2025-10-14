Alegría sufre para pronunciar el nombre de María Corina Machado

La ministra portavoz del Gobierno responde a una pregunta de la prensa relacionada con la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

"Sobre la otra pregunta de Marina también, de María Corina, le han preguntado esta misma mañana al presidente del Gobierno y me remito también a sus palabras para trasladar el máximo respeto y reconocimiento, así como al trabajo en este caso de María Corina."

"Lo decía el propio presidente del Gobierno; es verdad, y creo que además, ustedes también lo han podido comprobar, en estas últimas semanas ha habido muchos reconocimientos de distintos Nobeles y, desde luego, no todos ellos se comentan o se explican."