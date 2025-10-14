Menú
La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, confunde el nombre de la próxima galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

Alegría sufre para pronunciar el nombre de María Corina Machado

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, confunde el nombre de la próxima galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

Libertad Digital

La ministra portavoz del Gobierno responde a una pregunta de la prensa relacionada con la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

"Sobre la otra pregunta de Marina también, de María Corina, le han preguntado esta misma mañana al presidente del Gobierno y me remito también a sus palabras para trasladar el máximo respeto y reconocimiento, así como al trabajo en este caso de María Corina."

"Lo decía el propio presidente del Gobierno; es verdad, y creo que además, ustedes también lo han podido comprobar, en estas últimas semanas ha habido muchos reconocimientos de distintos Nobeles y, desde luego, no todos ellos se comentan o se explican."

Temas

0
comentarios