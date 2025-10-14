La UCO ha detectado toda una serie de pagos en metálico, sin justificación bancaria ni conocimiento de las fuentes a través de las cuales se obtuvo, que ha acabado en prostitutas contratadas por miembros de la trama del PSOE. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desconoce, todavía, de dónde salía el dinero del que disponía el ex Secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos. Pero ha logrado detectar al menos 95.000 euros desembolsados por el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, cuya procedencia se desconoce. Entre ellos, destacan 20.799,40 euros de gastos que los investigadores califican como "personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada".

Y entre ellos hay pagos a Jéssica, Michel, Tatiana, Rosa y muchas otras mujeres. Jéssica está totalmente identificada y es la prostituta a la que Ábalos enchufó en dos cargos públicos y le asignó un apartamento de lujo. Pero entre órdenes de pago y de cobro, las conversaciones entre Koldo García Izaguirre y Ábalos incluían el envío de chistes y demás comentarios. Chistes en vídeo del estilo del que hoy reproduce Libertad Digital y que puede comprobarse en el siguiente vídeo de Facebook.

Se trata de chistes con alusiones a matrimonios, mujeres, hacer el amor o dejar de hacerlo con disculpas. Y esos vídeos se intercalaban en medio de conversaciones sobre pagos o sobre reclamaciones de casas o viajes.

Pagos superiores a 100.000 euros

La Guardia Civil sospecha que el dinero y los pagos concentrados en la figura de Ábalos pueden haber sido muy superiores a esos casi 100.000 euros, ya que en su informe no "descarta la existencia de otros muchos sobre los que no se había comunicado a través de los medios intervenidos, y que Ábalos no habría compensado por vía bancaria".

De ese total, la Guardia Civil hace un desglose sobre los pagos a las prostitutas o amigas con las que le ponía en contacto Koldo. En concreto, detalla que 6.887,94 euros habrían ido a "Jéssica", la ex pareja de Ábalos contratada en Tragsatec e Ineco, donde cobraba sin trabajar por orden del ex ministro. Además, se observan 2.953 euros a "Andrea", novia de quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez.

Además, 602,15 euros a "Tatiana" y 3.337,25 euros a "Rosa", que podría ser una trabajadora del hogar. Otros 18.000 euros que se contemplan y que están asociados al nombre de Carlos, podrían corresponder al hijo del ex ministro.

Además, la UCO señala en su informe que el ex asesor ministerial Koldo García y su entonces mujer, Patricia Uriz, hablaban en sus conversaciones de WhatsApp de "la existencia de una contabilidad 'A' y 'B' vinculada a los gastos de Ábalos".

Para los investigadores, los mensajes entre Koldo y su ahora ex mujer "evidencian, por un lado, que el dinero al que se hace referencia sería propiedad de Ábalos y, por otro, que el matrimonio resultaba ser el custodio y gestor de ese dinero".