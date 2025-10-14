El PP ha reaccionado rápidamente a la confesión hecha por Pedro Sánchez en la Ser, donde ha admitido haber cobrado dinero en efectivo en la sede del PSOE de la calle Ferraz. "Entre balbuceos, ha reconocido que alguien en Ferraz abrió ese cajón que tienen lleno de billetes y que ha efectuado pagos en metálico al presidente del Gobierno", trasladan fuentes de la dirección del partido, avanzando que esto formará parte del interrogatorio al presidente en el Senado.

"¿Cuándo?, ¿cuánto?, ¿por qué?", son algunas de las pregunta que le formularán al jefe del Ejecutivo en la comisión Koldo, donde está previsto que comparezca a finales del mes de octubre, después de que declaren Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros en bolsas de basura a Ferraz, y los gerentes del PSOE mientras se habrían realizado esos pagos en efectivo.

El PP también le preguntará si "ha aportado tickets que justifiquen esos pagos", como lleva reclamando desde hace días días, sin que el PSOE haya sido capaz de mostrar todavía ninguna documentación para explicar los sobres llenos de billetes que se repartieron en el partido, y que apuntan a una posible financiación ilegal, cobro de sobresueldos o blanqueo de dinero.

"¿Tiene el PSOE extractos bancarios que acrediten retiradas de efectivo en alguna de sus más de 400 cuentas corrientes que justifiquen que en Ferraz haya soles, lechugas y chistorras?", será otra de las preguntas que le harán "con intensidad" al presidente en el interrogatorio al que será sometido en la comisión de investigación, con la que el partido "pretende aclarar las diferentes tramas de corrupción que asolan al PSOE".

El PP no ha dado todavía a conocer quién será el senador encargado de trasladarle estas cuestiones a Sánchez. Se habla de tres posibles candidatos: Alejo Miranda, Rocío Dívar o Alfonso Serrano, dada la experiencia previa en realizar interrogatorios en la comisión Koldo y en sostener enfrentamientos con dirigentes del PSOE. La portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, se descartó a sí misma la semana pasada al asegurar que sería "uno de los 17 senadores que forman parte de la comisión Koldo".