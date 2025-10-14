El Supremo frena la maniobra de Ábalos y le obliga a declarar en el 'caso Koldo'

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, ha rechazado la decisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos de renunciar a su abogado, José Aníbal Álvarez, apenas dos días antes de volver a declarar como imputado.

El juez considera que esta maniobra constituye un fraude de ley, por lo que ha decidido mantener la citación de Ábalos para las 10:00 horas del miércoles. Además, ha anunciado la celebración de una vistilla para revisar las medidas cautelares que pesan actualmente sobre el exministro.