Iñaki Arteta y Vicente Vallés, Premios Dignidad y Justicia 2025

El cineasta Iñaki Arteta ha recibido este martes el premio de la Asociación Dignidad y Justicia 2025 con distintivo de plata por su labor en el recuerdo a las víctimas del terrorismo después de que el pasado mes de junio recibiese el Premio Libertad de esta casa en el acto conmemorativo de los 25 años de Libertad Digital. Por su parte, el periodista Vicente Vallés ha sido galardonado en los mismos premios con el distintivo de oro.

El propio Arteta pidió en su discurso de la Gala del 25 Aniversario de LD que los asistentes guardasen un minuto de silencio por los más de 800 asesinados que dejó la banda terrorista ETA durante su sangrienta historia. "Yo también he cumplido 25 años contando los casos del terrorismo de ETA desde el punto de vista de las víctimas", aseveró Arteta haciendo un repaso de las historias que ha desarrollado en sus filmes durante su carrera.

Asimismo, la Asociación Dignidad y Justicia ha premiado con distintivo de plata al comisario principal de la Policía Nacional, Javier María Galván Ruiz; a la concejala del Ayuntamiento de San Sebastián entre 1995 y 2004, María San Gil Noain; al Comisario General de Información, Vicente Martínez Vázquez; al capitán de la Guardia Civil encargado de la Jefatura de Información, Leoncio Galera Petisco; al presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra Blanco; y al subinspector de la Policía Nacional del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Juan Miguel Zarza Crespo.

Por su parte, la medalla con distintivo de oro ha sido para el periodista de Antena 3 Vicente Vallés; y, a título póstumo, para las dos víctimas españolas de los atentados cometidos por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel: Maya Villalobo Sinvany e Iván Illarramendi Saizar.

Arteta ha dedicado su vida a la difusión cultural y a la concienciación del dolor que ETA ha dejado incrustado en el País Vasco. Entre sus filmes destacan Bajo el silencio (2020); Trece entre mil (2005); El infierno vasco (2008); Sin libertad (2004); Sin libertad. 20 años después (2022); y Contra la impunidad (2016).

Vallés apuesta por un periodismo de "contrapeso"

En este contexto, Vallés ha ofrecido una entrevista al programa En Casa de Herrero, de esRadio, donde ha apostado por un periodismo de "contrapeso" a la desinformación, aseverando que es necesario "el buen periodismo frente a las redes sociales". "Hay un gran sector de la población que sigue creyendo en sus medios de comunicación, por ello recomienda usar varios", ha sentenciado.