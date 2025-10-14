La UCO ha captado una serie de conversaciones en las que participa José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre en las que no sólo hablan presuntamente de dinero para prostitutas o para reparto de dinero en metálico sin más. Hay mensajes que apuntan al envío de "folios" con destino a la "casa" del exministro. La frase de uno de ellos, procedente de Ábalos, es meridianamente clara: "Acuérdate de folios para casa".

El contexto de estas conversaciones es el del movimiento de dinero en metálico por medio del PSOE. Koldo García Izaguirre, su esposa Patricia y el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, utilizaban diferentes palabras en clave para referirse a las entregas de dinero en efectivo con billetes de hasta 500 euros: "Chistorras", "folios", "cajas de folios" y "lechugas". Los folios son simplemente fajos, sin determinar si tenían que ser de 500 euros -"chistorras"-, de 200 euros -"soles"- o de 100 euros -"lechugas"-.

Informe de la UCO

El informe de la UCO remitido al Tribunal Supremo recoge numerosas conversaciones de WhatsApp que acreditan estos movimientos de dinero en efectivo: "Avanzando ya al empleo de lenguaje convenido entre KOLDO y PATRICIA, y en relación con estos fondos bajo su control, resultan especialmente significativas las conversaciones halladas entre ambos. Si bien el cruce de mensajes de fecha 29 de marzo de 2019 permite inferir que la palabra chistorra aludiría a un billete de 500€, como se explica más adelante, la primera ocasión en la que se detecta el uso de este lenguaje convenido se sitúa el 5 de marzo de 2019. Ese día, KOLDO trasladó a PATRICIA que necesitaba 3.750€. Ante esta solicitud, PATRICIA preguntó: 'Valen las chistorras?'".

Frases delatoras

Hay más frases delatoras: "De acuerdo a esta conversación, KOLDO y PATRICIA limitarían el uso de billetes de 500€, a los que se refieren como "chistorras", diferenciándolos de otros de menor valor facial. Acto seguido, KOLDO preguntó "Cuanto falta", y solicitó a su mujer "Llevar una tristona al bar ahora". Se interpreta que la expresión "tristona", probablemente mal escrita y corregida por el corrector automático, alude a chistorra, y que, con esa indicación, KOLDO pedía a su mujer cambiar dicho billete por otros de menor denominación", subraya el informe.

Pero, hasta el momento, las órdenes de pago parecían nítidas: el PSOE tenía los fajos y sobres y estos miembros de la cúpula los recibían. Pero ahora ha aparecido un rastro que podría indicar que parte de ese dinero se recogió, se llevó a la casa de Ábalos y allí se guardó como una especia de reserva, cuestión que la UCO ya ha afirmado temer. Y es que, por ejemplo, el 10 de mayo de 2021, a las 12:27 horas, Ábalos reclamó a Koldo, no recoger el sobre y dárselo sin más: reclamó "folios para casa". Es decir, fajos enviados a su domicilio particular.

Dinero en reserva

Según la UCO, "parte del dinero gestionado por KOLDO y PATRICIA no es de su propiedad, y que entre ellos emplean lenguaje convenido para referirse al efectivo-. La tercera, hace referencia también al empleo de lenguaje convenido entre KOLDO y ÁBALOS, para referirse igualmente a entregas de dinero en metálico. Abundando en ese particular, ÁBALOS habría recibido fondos en efectivo tanto en su despacho como en su vivienda, procedentes de la reserva gestionada por KOLDO. Las necesidades manifestadas en este sentido por el ex ministro siempre hacían referencia a solicitudes de folios o cajas de folios".

Traducido: que Ábalos puede guardar o haber guardado en algún lugar dinero en metálico.