El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que recibió "en alguna ocasión" pagos en efectivo del PSOE para cubrir gastos adelantados como secretario general. Pese a ello, defiende que se trata de una práctica legal utilizada por instituciones y empresas. Asegura que "las cuentas cuadran" y descarta cualquier irregularidad en la financiación del partido.

"No era algo habitual pero seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto", ha indicado este martes en una entrevista en la Cadena SER. En todo caso, "lo importante es que sea legal" y "acorde con la ley de financiación de partidos", ha defendido el presidente del Gobierno, en pleno revuelo por el informe de casi 300 páginas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que detalla el reparto de sobres con billetes por parte de la dirección del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García.

Tras pedir "perdón" a las mujeres, y al ser preguntado por si su responsabilidad termina con el lamento, el presidente del Gobierno ha asegurado que "su responsabilidad no ha empezado ni acabado con la petición de disculpas". "Yo he tomado decisiones muy duras", ha recalcado, defendiendo que la dirección del PSOE ha endurecido los códigos de conducta porque "no tiene cabida ni la corrupción ni el machismo", después de salir a la luz los audios en los que se escucha al exsecretario de Organización del PSOE hablar de forma despectiva sobre mujeres con las que mantenía relaciones sexuales de pago.

Recién llegado de Sharm el-Sheikh (Egipto), donde asistió a la firma del plan de paz para Gaza, el presidente del Gobierno ha iniciado su entrevista asegurando que ha descansado "muy poquito". Sánchez ha vuelto a defender a su mujer y a su hermano, insistiendo en que son "inocentes" y afirmando que "el mejor juez es el tiempo", mientras ha redoblado sus críticas contra el juez Peinado en plena investigación judicial que afecta a su entorno más cercano. También ha defendido que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sea juzgado desde la propia institución. "La justicia a mi juicio es que el fiscal general del Estado es inocente", ha señalado, calificando esta causa como "una operación" orquestada por el Partido Popular.

Según el presidente del Gobierno, cuando "el PP confunde dinero negro con dinero en efectivo" es porque "le traiciona el subconsciente". También ha señalado directamente al Partido Popular por alimentar rumores sobre un posible adelanto electoral. "Siempre que hay un cuestionamiento del jefe de la oposición, lo que hay para intentar cerrar el debate sobre quién puede ser el sustituto del señor Feijóo, siempre se pone encima de la mesa por parte de la prensa de la derecha un hipotético adelanto electoral", afirma Sánchez, volcado en alimentar la división interna en las filas populares.

Pese al desgaste político, los escándalos que salpican a su entorno y la creciente presión parlamentaria, el presidente del Gobierno ha reiterado su intención de volver a presentarse en 2027. "No puedo eludir mi responsabilidad de continuar garantizando cuatro años más de avance", ha afirmado.

Sobre una posible derrota parlamentaria a su propuesta de Presupuestos, Sánchez ha minimizado el impacto, reduciendo el escenario a una nueva prórroga de las Cuentas Públicas de la anterior legislatura. "Me siento muy a gusto con o sin nuevos Presupuestos", ha defendido. Aun así, ha afirmado que "sudará la camiseta" en la elaboración y negociación con los grupos parlamentarios. El presidente del Gobierno se ha comprometido a presentarlos antes de fin de año, lo que, a la vista del calendario, apunta a que el primer trimestre de 2026 arrancará con los presupuestos prorrogados de 2023. Además, ha desvinculado cualquier posible reunión con el fugado Puigdemont en Waterloo de la negociación presupuestaria.

Miente sobre el Nobel de la Paz

Sánchez ha anunciado, antes de presidir el Consejo de Ministros, que el Gobierno impulsará una reforma constitucional para blindar el derecho al aborto. Al mismo tiempo, enviará un requerimiento legal a la Comunidad de Madrid para que active de inmediato un registro de objetores.

En cuanto al reciente galardón concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado, el presidente del Gobierno, tras varios días de silencio, ha optado por eludir cualquier valoración: "No me pronuncio sobre los premios nóbeles". Una afirmación falsa, ya que en años anteriores ha felicitado, siendo jefe del Ejecutivo, a Denis Mukwege y Nadia Murad en 2018, a Abiy Ahmed Ali en 2019, y al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en 2020, todos ellos galardonados con el Nobel de la Paz.