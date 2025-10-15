Ábalos declara ante el Supremo y permanece en libertad tras su comparecencia

El exministro José Luis Ábalos acudió este miércoles al Tribunal Supremo, tras salir de su despacho en el Congresotratando de mantener la calma y sin querer responder preguntas de los medios. Ábalos llegó al Supremo solo, después de renunciar a la asistencia de su abogado, una decisión que el juez rechazó por fraude de ley y que obligó a que finalmente fuera acompañado por su letrado dentro de la sala.

Durante su declaración, Ábalos se acogió a su derecho a no declarar y trató de realizar un alegato sobre indefensión, pero fue cortado en varias ocasiones por el magistrado, quien le dijo: "Esto no es el Congreso", antes de retirarle la palabra.

La citación se produjo tras el informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos y su colaborador Koldo García, en el que se detectaron ingresos irregulares y pagos sin justificación bancaria.

Posteriormente, se celebró una vistilla, en la que la Fiscalía no solicitó el ingreso en prisión del exministro, aunque reconoció que existen más indicios de criminalidad. Sin embargo, las acusaciones populares sí pidieron su encarcelamiento.

Cuatro horas después, el juez decidió dejar en libertad a Ábalos, manteniendo las mismas medidas cautelares impuestas en febrero: retirada del pasaporte y obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días.