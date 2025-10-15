La izquierda maniobra para citar primero a Mazón en la comisión de la dana y blindar a Sánchez dejándole para el final

Tanto Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, como Teresa Ribera, exvicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Carlos Mazón, el presidente de la Generalidad Valenciana, comparecerán en la Comisión investigadora de la Dana en el Congreso que previsiblemente tendrá lugar a finales de noviembre de este año.

La izquierda ha pactado que el presidente de la Generalidad sea el primero en responder para blindar a Sánchez dejándole en último lugar.

Del mismo modo, también está previsto que Alberto Nuñez Feijóo, el líder del Partido Popular y Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior de la Generalidad Valenciana comparezcan en dicha comisión. Sus nombres figuran en una lista de comparecientes que serán llamados a testificar ante esa comisión consensuada por el PSOE, Sumar, Podemos y la diputada de Compromís Àgueda Micó. La Comisión del Congreso a cargo de investigar la gestión de la dana de Valencia, que se saldó el 29 de octubre de 2024 con más de 200 muertos, tiene previsto comenzar sus comparecencias el próximo mes.

El plan de trabajo constará de dos partes: una primera fase centrada en la investigación, que contará con los testimonios de víctimas y autoridades de la Generalidad valenciana, comenzando por el presidente Mazón, y una segunda etapa en la que se abordarán temas de la reconstrucción, y donde intervendrá Pedro Sánchez.

La sesión de la próxima semana se celebrará antes del funeral oficial por las víctimas, programado para el próximo día 29 de octubre, tras lo que continuarán las comisiones. Según fuentes parlamentarias, la citada lista de comparecientes ha sido pactada en un 90% por PSOE y Sumar e incluye alguna aportación propuesta de Podemos.