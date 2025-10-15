¿Zapatero, a punto de caer? El Pollo Carvajal podría tirar de la manta

Zapatero está presente en todos los negocios con China, con Venezuela... Los contratos de Huawei y las relaciones con la narcodictadura venezolana cada día son más crecientes, hasta el punto que el dictador Nicolás Maduro publicó un vídeo agradeciendo al ex presidente español la mediación para la liberación de varios presos entre los que estaba el triple asesino de Usera.

La cosa no acaba ahí, en un breve período de tiempo, Hugo 'el Pollo' Carvajal, declarará ante la justicia estadounidense y el señalamiento de Carvajal a Zapatero es más que probable. El socialista podría ser objetivo de los jueces de Estados Unidos después de lo que responda el venezolano. Sería la primera vez que el ex presidente se enfrentara a la Justicia tras los múltiples indicios que hay en su contra.