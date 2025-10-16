Ayuso revoluciona la Justicia en Madrid con un proyecto histórico

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este martes junto al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, un nuevo proyecto destinado a concentrar en un único espacio los 378 órganos jurisdiccionales actualmente repartidos en 26 sedes diferentes de la región.

Ayuso ha destacado que se trata de un "ambicioso proyecto" que permitirá ahorrar tiempo en desplazamientos tanto a los ciudadanos como a los profesionales del ámbito judicial. Además, ha subrayado que la medida optimizará la gestión de los recursos públicos, al reunir todos los servicios en un mismo lugar. "Este ambicioso proyecto va a ahorrar mucho tiempo en desplazamientos a los madrileños, pero también a los profesionales de la justicia y a la Comunidad de Madrid a la hora de gestionar sus propios edificios", ha señalado la presidenta autonómica.

El Ejecutivo madrileño considera que esta iniciativa marcará un antes y un después en la modernización de la Justicia en la región, facilitando la atención a los ciudadanos y mejorando la eficiencia administrativa.