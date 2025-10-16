División en el tribunal encargado de juzgar a García Ortiz: ¿qué pasará con el fiscal general?

Un Tribunal Supremo dividido afronta el histórico juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha señalado entre el 3 y el 13 de noviembre el juicio contra García Ortiz por un delito de revelación de secretos, tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El tribunal que juzgará al fiscal general del Estado estará formado por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana María Ferrer, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el tribunal que juzgará a García Ortiz en el Supremo está dividido". Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la hipotética condena a García Ortiz en ningún caso conllevaría su ingreso en prisión, a pesar de que alguna de las acusaciones ha solicitado 6 años de cárcel para el fiscal general del Estado.