El Partido Popular ya ha puesto fecha para la comparecencia de Pedro Sánchez en al Comisión Koldo del Senado: el próximo 30 de octubre. Así lo ha anunciado la portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, en rueda de prensa, donde ha señalado al presidente como "deberá responder a toda la corrupción". La próxima semana, el 23 de octubre, comparecerán los gerentes del PSOE cuando se repartieron sobres con dinero en efectivo.

Se trata de Manuel Moreno y Ana María Fuentes. El primero ocupó el cargo en el partido durante la etapa de José Luis Ábalos y fue después ascendido a Enusa, la empresa pública de uranio donde percibe 245.000 euros anuales de sueldo. Una forma de "pagar silencios", según denunció el PP. Fuentes es la persona que ocupa la gerencia del PSOE actualmente y fue designada por Santos Cerdán, el exsecretario de organización que está en la cárcel.

El Jefe del Ejecutivo tiene obligación de acudir a la citación aunque puede negarse a declarar, como hizo la empresaria Carmen Pano este miércoles, cuando apenas confirmó, asintiendo con la cabeza, que entregó 90.000 euros en bolsas de plástico en la sede del partido en Ferraz. No respondió a más preguntas. Sin embargo, si Sánchez opta por esta estrategia, transmitiría la imagen de estar ocultando algo.

La comparecencia tendrá lugar un día después del primer aniversario de la Dana, lo que motiva que el Gobierno haya acusado al PP de querer tapar la tragedia con la citación de Sánchez. Lo cierto es que en la formación de Feijóo ya avisaron de que le llamarían después de que hablen los gerentes y antes de que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, comparezca ante el Tribunal Supremo.

Se desconoce, por el momento, qué senador será el encargado de realizarle el interrogatorio, que se espera largo. Se habla de Alejo Miranda, Rocío Dívar o Alfonso Serrano, aunque puede ser cualquiera de los 17 senadores que forman parte de la Comisión Koldo, como aseguró la portavoz, Alicia García, que descartó que vaya a ser ella.

García ha denunciado que continúa el "estupor en la calle y la celebración en Moncloa", después de que Ábalos saliera ayer libre del Tribunal Supremo, con una reprimenda del juez que dijo estar sorprendido de que mantenga el acta de diputado. Una situación similar a la de su exchófer, Koldo García.