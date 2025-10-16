Una pata de los negocios de la trama sigue sin investigarse a fondo: el rescate de Air Europa. El juez Peinado sigue esperando que le permitan instruir en profundidad la ayuda de 475 millones de euros concedida a la aerolínea en la que aparece la mujer del presidente del Gobierno por todas partes y en todo momento. Y en medio de ello, el auto del Supremo sobre Ábalos acaba de incluir un dato importante. Y es que el Alto Tribunal cree probado que la trama pagó a Ábalos la casa de Villaparra en Marbella. Justo la casa que Víctor de Aldama aseguró que se le pagó al exministro para compensar "las molestias" ocasionadas por sus gestiones en el rescate de Air Europa.

"No agotaría lo anterior la existencia de claros indicios acerca de beneficios económicos ilícitos que pudiera haber obtenido el Señor Ábalos Meco, procedentes de las conductas que aquí se le imputan", señala el último auto del magistrado Leopoldo Puente, instructor del Supremo.

"A lo anterior, debería añadirse, al menos, el pago de una cantidad, efectuada por el Señor Koldo García, para el disfrute de un chalet en Marbella por parte del Señor Ábalos Meco y su familia (por importe de 9.800 euros, 8.000 de los cuales fueron abonados a la propiedad al contado); el disfrute de un piso del que disfrutaba la compañera sentimental entonces del Señor Ábalos Meco, en la Plaza de España, cuyas rentas fueron satisfechas, por su orden, por un socio del Señor de Aldama Delgado (Señor Escolano); la consecución de sendos arriendos de inmuebles, uno en la costa gaditana y otro en Madrid, con opción de compra, etc", añade ese escrito.

Tres inmuebles con un mismo denominador común

La casa de Marbella es Villaparra, la que la UCO sostiene que fue un pago por las gestiones de Ábalos en favor del rescate de Air Europa. Y eso significa que el Supremo considera acreditado que esa casa también forma parte del resto de pagos de la trama.

"En definitiva, siempre desde el respeto al derecho constitucional a la presunción de inocencia del aforado, merece ser destacado que nada menos que tres inmuebles, vinculados al Señor Ábalos de forma directa o indirecta, vienen siempre a presentar como denominador común la continua presencia, en los términos dichos, del Señor de Aldama, beneficiado, como se ha dicho, por las comisiones generadas como consecuencia de las adjudicaciones que entidades dependientes del Ministerio del que el Señor Ábalos era titular o vinculadas a él habían concertado con la empresa cuyos intereses económicos promovía el Señor de Aldama", explica el auto.

El magistrado Puente añade que "de todos los pisos existentes en Madrid, la pareja sentimental del Señor Ábalos residía, precisamente, en uno, de lujo, cuya renta era abonada por un socio del Señor Aldama (el Señor Escolano) y después por el asesor del entonces Ministro (el Señor García Izaguirre)".

Y de todos "los chalets ubicados en la costa andaluza, precisamente el Señor Ábalos vino a arrendar, con opción de compra, un piso que adquirió con ese fin una empresa vinculada entonces con el Señor Aldama (a la que éste habría ofrecido que lo comprara, precisamente con el propósito, llevado efectivamente a término, de que después se arrendara la casa al Señor Ábalos, con opción de compra). Y, finalmente, de todos los pisos que el Señor Ábalos podría haber intentado adquirir en Madrid para satisfacer sus necesidades de vivienda, vino a concertar un contrato privado de alquiler, nuevamente con opción a compra y con un precio aparentemente muy inferior al de mercado, que resulta ser, precisamente, propiedad del Señor Aldama", concluye el auto.

Y en esa lista está Villaparra, el chalé de vacaciones puesto gratis a disposición de Ábalos y pegado a un prostíbulo para, según dijo Aldama, compensar "las molestias" causadas por las gestiones en favor del rescate de Air Europa.