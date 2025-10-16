Aún está fresco el recuerdo de cómo el Gobierno se volcó en la defensa cerrada del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, antes de que el informe de la UCO lo señalara por cobrar comisiones en la adjudicación irregular de obras públicas. Cerdán fue ovacionado con entusiasmo por la bancada socialista, pese a que las sospechas de corrupción ya eran difíciles de ignorar. Incluso el presidente del Gobierno lo respaldó públicamente en una sesión de control apenas tres semanas antes de que estallara su implicación en el caso Koldo, fuera expulsado del partido y acabara en prisión preventiva. "Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas", respondió entonces Sánchez al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Hace apenas cuatro meses, el 12 de junio, Santos Cerdán permanecía en su escaño con rostro serio y desencajado leyendo las 490 páginas del informe que lo señalan como presunto integrante de la trama corrupta. Pocos minutos antes de que el escándalo estallara, aún proclamaba su inocencia. Una sucesión de hechos que muchos en las filas socialistas temen ver repetirse con el inminente informe de la UCO sobre el ministro Ángel Víctor Torres.

Este miércoles, en la sesión de control, el ministro de Política Territorial, en una actitud envalentonada, anticipó que el informe desacreditará las acusaciones del PP. "Cuando ese informe vea la luz, ustedes quedarán en evidencia, porque quedarán claras las calumnias que han vertido contra una persona honesta y su familia", declaró Torres, dirigiéndose a Feijóo y Cuca Gamarra, a quienes avanzó que acabarán pidiendo disculpas, lo que le valió una ovación en pie de sus compañeros socialistas.

Tras esta escena, fuentes parlamentarias confían en que el Ejecutivo, consciente de los antecedentes, haya reunido toda la información de forma rigurosamente "atada" y haya disipado cualquier sombra sobre la transparencia de las actuaciones del ministro Torres, para evitar nuevas sorpresas y que los aplausos no terminen "volviéndose en contra". La realidad es que el impacto de la imputación de Cerdán y su ingreso en prisión provisional ha provocado que ningún socialista esté dispuesto a "poner la mano en el fuego" por nadie.

Libertad para Ábalos

Tras la decisión del juez de mantener en libertad a José Luis Ábalos tras su no declaración ante el Tribunal Supremo, el Ejecutivo aprovecha el respiro y muestra un evidente recelo por el tiempo que Santos Cerdán lleva en prisión preventiva. Desde el Gobierno esperan que dicha medida esté respaldada por pruebas contundentes que lo vinculen con la causa, al tiempo que cuestionan las decisiones judiciales adoptadas.